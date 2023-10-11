Alman hükümeti ekonomide yüzde 0,4'lük küçülme bekliyor

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4'lük küçülme tahmininde bulundu. Böylece Almanya, G7 ülkeleri arasında küçülen tek ekonomi olacak. Muhalefet ekonomik durumdan hükümeti sorumlu tuttu.

Almanya'da ekonomik krizden toparlanma süreci beklenenden daha ağır seyrediyor. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Alman ekonomisinde bu yıl yüzde 0,4'lük küçülme beklediklerini açıkladı. Yıl başında yapılan tahminlerde 2023 geneli için GSYİH'da yüzde 0,4'lük artış öngörülüyordu.

2023 yılının halen Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinin gölgesinde bulunduğunu belirten Habeck, "Şu an enerji alanındaki fiyat krizi, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) enflasyona karşı aldığı gerekli önlemler ve küresel ticaret ortaklarındaki zayıf ekonomik durumdan kaynaklı konjonktürel zorluklar içinde bulunulduğunu" kaydetti.

Tüm bu faktörler ve küresel belirsizliklerin Alman ekonomisine de etki ettiğini belirten Yeşiller partili politikacı, önümüzdeki yıl içinse GSYİH'de yüzde 1,3'lük artış beklediklerini ifade etti. Alman hükümeti, sonbahar tahminlerinde enflasyonun ise bu yılki yüzde 6,1'den 2024'te yüzde 2,6'ya düşeceğini, 2025'te gerilemeye devam ederek AMB'nin yüzde 2 hedefini tutturacağını öngörüyor.

"Almanya'nın göçe muhtaç olduğu çok açık"

Almanya'da yaygın bürokrasi, iş gücü ve kalifiye iş gücü sorunlarının etkisini sürdürdüğünü belirten Ekonomi Bakanı Habeck, bu alanlarda önlemler alınmaya başlandığını, ancak sorunların çözülmesinin uzun soluklu bir mücadele gerektirdiğini kaydetti. Habeck, "Önümüzdeki en acil yapısal sorun, nitelikli iş gücü sıkıntısı. Bir yanda aile ile kariyerin birlikte yürütülebilmesi, bakım ve eğitimde çerçeve koşulların iyileştirilmesi gerekiyor. Ancak Almanya'nın işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için göçe muhtaç olduğu da çok açık" diye konuştu.

Bu bağlamda sığınmacıların istihdam piyasasına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Ekonomi Bakanı, "Bir kişi uzun süredir burada yaşıyorsa onu sosyal yardım sisteminden çıkararak istihdam piyasasına çekme anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini" kaydetti.

Muhalefetten eleştiri: G7 içinde küçülen tek ekonomi

Habeck'in açıkladığı hükümetin sonbahar tahminlerine tepkiler gecikmedi. Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdürü Martin Wansleben, ekonomi dünyasında morallerin hiç iyi olmadığını belirterek durumun iyiye gideceğine dair bir işaretin eksikliğini hissettiklerini söyledi. Beş sanayi işletmesinden ikisinin yüksek enerji fiyatları nedeniyle yatırımlardan uzak durduğunu belirten Wansleben, ayrıca vergiler, kesintiler, bürokrasi ve enerji tedarikindeki belirsizliklerin işletmelere yük oluşturduğunu kaydetti.

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik/ Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grubu adına Meclis Ekonomi Komisyonu'na başkanlık eden CSU'lu Hansjörg Durz ise ekonominin gidişi ile ilgili hükümeti suçladı. Bakan Habeck'in aylardır ekonominin durumunu olduğundan iyi göstermeye çalıştığını söyleyen Durz, Almanya'nın "Şu an ekonomide büyüme kaydedilmeyen tek sanayi ülkesi" olduğuna vurgu yaptı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Salı günü açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Almanya için ekonomik büyüme tahminini eksi 0,5'e düşürmüştü. Rapora göre Almanya, dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinden oluşan G7 içinde bu yıl ekonomik büyümesi eksilerde seyreden tek ülke olmayı sürdürüyor.

AFP / BK,ET

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