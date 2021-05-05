 Alman hükümeti 22,5 milyar euroluk silah ihracatını onayladı | Almanya | DW | 29.08.2021

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Almanya

Alman hükümeti 22,5 milyar euroluk silah ihracatını onayladı

Alman hükümeti 2017 yılından bu yana 22,5 milyar euroluk savunma sanayi ihracatını onayladı. En fazla silah ve teçhizat Macaristan ve ABD’ye satıldı. Son 20 yılda Afganistan’a silah ihracatı ise 400 milyon euroyu geçti.

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Muhalefetteki Sol Parti'nin federal milletvekili Sevim Dağdelen'in ilgili soru önergesini yanıtlayan Federal Ekonomi Bakanlığı, hükümetin son yasama döneminde 22,5 milyar euroluk savunma sanayi ihracatını onayladığını belirtti.  Alman savunma şirketlerinin ülke dışına ihracat yapması, Alman yasalarına göre Alman hükümetinin onayına bağlı.

Almanya’nın en fazla savunma sanayi ihracatı ağırlıklı olarak iki NATO üyesi ülkesi olan Macaristan (2,66 milyar euro) ve ABD'ye (2,36 milyar euro) yapıldı.

Mısır'a silah satışı eleştiriliyor

NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ve "üçüncü ülkeler" olarak adlandırılan ülkelere yönelik savunma sanayi ihracatı ise şöyle: Cezayir (2 milyar euro), Mısır (1,88 milyar euro), Katar (720 milyon dolar). Mısır’a yapılan silah ihracatı ülkedeki insan hakları ihlalleri ve Mısır yönetiminin Yemen ve Libya'daki çatışmalara müdahil olması nedeniyle yoğun eleştiriye neden oluyor.

Afganistan'a yapılan savunma sanayi ihracatı ise NATO çerçevesindeki uluslararası askeri misyonun son 20 yıldaki görev süresi boyunca 400 milyon euroyu geçti. Afganistan'a ihraç edilen silah ve savunma ürünlerinin Taliban'ın eline geçmiş olması ihtimali ise tartışmalara neden oluyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, "Tek tek savunma ürünlerinin ereye gittiği konusunda net bir fikrimiz yok ancak bunların büyük bir kısmının Taliban'ın eline geçtiğinden eminiz" demişti.

Deutschland Berlin Sevim Dagdelen

Sevim Dağdelen

Söz konusu veriler 24 Ekim 2017-8 Ağustos 2021 arası dönemi kapsıyor. Alman savunma sanayi 2019 yılında 8,2 milyar hacminde ihracat gerçekleştirmiş ve bu bir rekor olarak tarihe geçmişti. Geçen yıl ise savunma ihracatında yaşanan büyük düşüşün ardından Alman hükümetinin onayından geçen ihracatın kapsamı ise 5 milyar 820 milyon euroda kalmıştı.

Merkel döneminde 86 milyar euroluk silah ihracatı

Hükümet ihracat raporlarına göre Başbakan Angela Merkel'in 2005 yılından bu yana başbakanlığı döneminde ise toplam 85 milyar euroluk silah ihracatı onayı verildi.

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen silah ihracatını "onlarca savaş ve çatışmayı daha da körüklemekle" eleştirdi. Silah ihracatını durdurmak yönünde siyasette bazı değişiklikler yapılması gerektiğini belirten Dağdelen, özellikle gelişmekte olan ülkelere ve çatışma bölgelerine silah ihracatı yapılmaması çağrısında bulundu.

dpa/ SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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