Alman hükümet uçağında arıza: Baerbock yolda kaldı

Resmi bir ziyaret için Avusturalya'ya gitmek üzere Berlin'den yola çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra tekrar havalandı. Ancak uçak, ortaya çıkan bir arıza üzerine aldığı yakıtın büyük kısmını havada boşaltarak Abu Dabi'ye geri döndü ve zorunlu iniş yaptı. Arızanın giderilip giderilemeyeceği veya Bakan'ın yoluna Alman Ordusu'na bağlı veya tarifeli bir ucakla devam edip edemeyeceği konusu belirsizliğini koruyor. Pilotlar ve kabin ekibinin yasal dinlenme saatleri de göz önünde bulundurulduğunda uçağın bugün yola çıkamayacağı tahmin ediliyor.

Alman Bakan Baerbock ile gazeteci ve bilim insanlarınınyer aldığı heyetin bulunduğu Airbus üretimi hükümet uçağı, Avustralya'ya gidişi sırasında planlandığı üzere önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye iniş yaparak yakıt depoladı. Orada 14 saatlik Avustralya uçuşu için deponun tam doldurulduğu ve daha sonra havalanan uçağın kanat bölümündeki bir arıza yüzünden planlanan yüksekliğe ve hıza ulaşamadığı tespit edildi. Bunun üzerine BAE üzerinde ve Golf bölgesinde tur atarak aldığı yakıtın 80 tonunu havaya püskürterek boşaltması sonrasında yeniden uçağın Abu Dabi havalimanına iniş yaptığı bildirildi.

Bakan ve beraberinde heyetin, Almanya'nın Leipzig kentindeki Grassi Müzesi'nde bulunan sömürgecilik döneminde Avrupa'ya getirilen ve Kaurna yerli halkına ait bir tahta kılıç, balık ağı, cirit ve benzeri kültürel değerlerin yarın resmi iadesini öngören törenle başlayacak bir haftalık ziyaretin, Avustralya'daki temasların ardından Yeni Zelanda ve Fiji Adalar'ı ile devam etmesi planlanıyordu. Hükümet uçağındaki arızanın planlanan ziyaretlere nasıl etki edeceği henüz açıklanmadı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Alman hükümet uçakları sık sık arızalanıyor

Mayıs ayında da yine Dışişleri Bakanı Baerbock'un Katar'ın başkenti Doha'dan Almanya'ya dönüşü sırasında Alman hava kuvvetlerine bağlı Airbus üretimi uçakta meydana gelen arıza yüzünden Bakan ve beraberindeki heyet 20 saat gecikmeli yola çıkabilmişti.

Geçen yıllarda da Alman hükümet filosunda yer alan uçakların sık sık arızalandıkları dikkat çekti. Bakan Baerbock'un Abu Dabi'ye zorunlu iniş yapan ve 23 yaşında olan uçağın daha önce senelerce Almanya havayolu Lutfhansa'ya ait olduğu, ikinci el olan hükümet uçağının satın alındıktan sonra önce Alman Ordusu tarafından kullanıldığı bildiriliyor. Der Spiegel, Almanya'nın ilk başbakanı olan Konrad Adenauer'in adını taşıyan aynı uçağın, Kasım 2018'de de dönemin Başbakanı Angela Merkel'in Arjantin'de yapılan G-20 zirvesine gidişi sırasında yine arıza yüzünden zorunlu iniş yapan uçak olduğunu bildirdi. O zaman da Başbakan Angela Merkel, uzun süre bekledikten sonra tarifeli uçak ile G-20 zirvesine kaitlmak üzere Arjantin'e uçmuştu.

dpa / ETO,BÖ