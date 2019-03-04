Alman gazeteciler Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı

Türkiye’de basın kartlarının süresi uzatılmayan ZDF televizyonun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase ile Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri Thomas Seibert bugün Türkiye’den ayrıldı.

Alman gazeteciler Jörg Brase ile Thomas Seibert’in 2019 yılı için basın kartlarının süresinin uzatılması için yaptıkları başvuru Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından kabul edilmemişti. Seibert ve Brase’ye 1 Mart’ta gönderilen elektronik postada, akreditasyonlarının uzatılmadığı bildirilmişti. İletişim Başkanlığı tarafından yıllık olarak verilen basın kartları, yabancı basın mensuplarının Türkiye’de çalışabilmesinin yanı sıra oturma izni alabilmeleri için gereken şartlar arasında bulunuyor.

Ocak 2018’den beri ZDF İstanbul bürosunun şefliğini yürüten Jörg Brase, İstanbul’dan ayrılmadan önce DW’ye yaptığı açıklamada, basın kartının süresinin neden uzatılmadığını bilmediğini dile getirdi. Brase, “Basın kartımın süresinin uzatılması için yaptığım başvurunun neden reddedildiği konusunda bugüne kadar hiçbir neden gösterilmedi” dedi. Aldığı ret yanıtı konusunda “geçerli bir neden” göremediğini belirten Brase, “En azından adli inceleme gerektirecek bir neden yok. Benim bildiğim kadarıyla, Türkiye’deki mevcut basın yasasını da ihlal etmedim” şeklinde konuştu. Brase, aldığı ret yanıtına ilişkin olarak mahkemeye başvurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Tagesspiegel gazetesinin İstanbul muhabiri Thomas Seibert ise 1997 yılından beri Türkiye’de görev yapıyordu. Seibert, İstanbul’dan ayrılmadan önce DW’ye yaptığı açıklamada, basın kartının süresinin uzatılmamasının “yaptığı haberlerle bağlantılı olduğuna inanmadığını” söyledi. “Bunun Batılı basın mensuplarına verilen bir mesaj olduğunu” düşünüyorum diyen Seibert, “Burada bir, iki veya üç günah keçisine ihtiyaç vardı. Ve ben de şanssızdım ki, onlardan biri oldum” sözlerini kaydetti.

Video izle 00:32 Jörg Brase / ZDF İstanbul Bürosu Şefi

“Diğer meslektaşlar için belirsizlik anlamına geliyor”

Türkiye’de görev yapan yabancı basın mensuplarından yaklaşık 80’inin 2019 yılı için yaptığı akreditasyon başvurusuna henüz yanıt alamadığı belirtiliyor. Alman gazeteci Jörg Brase, yeni basın kartı başvurusuna aldığı olumsuz yanıtın “diğer meslektaşları için de belirsizlik anlamına geldiği” görüşünde. “Belki de yapılan haberleri etkileme isteğiyle böyle bir hedef izleniyor” diyen Brase, “Ancak bunun işe yaramayacağından yola çıkıyorum. Ulusal medyada bu etkili olmuştu. Artık neredeyse hiç eleştirel haber yapılmıyor, en azından devlet medyasında. Görünüşe göre, şimdi de uluslararası medyada aynı şey yapılmaya çalışılıyor. Fakat bu planın işe yarayacağını düşünemiyorum” şeklinde konuştu.

Basın kartının süresi uzatılmadığı için Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan Thomas Seibert ise Türk gazetecilerin durumunun daha zor olduğuna dikkat çekti. Alman gazeteci, bu konudaki görüşlerini "Türk meslektaşlarımızın burada yaşadıkları ile karşılaştırıldığında bizim durumumuz bir lüks aslında. 130’dan fazla meslektaşımız yazdıkları veya paylaşımları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Jörg ve ben ise bugün uçağa biniyoruz. Arada çok büyük bir fark var, bunu açıkça söylemek gerekiyor. Ancak Türk hükümetinin ülke sınırlarının ötesinde de açıkça baskı oluşturmaya çalışması endişe verici" sözleriyle ifade etti.

Video izle 00:32 Thomas Seibert / Tagesspiegel İstanbul muhabiri

Alman hükümetinden eleştiri

Alman gazetecilerin basın kartlarının süresinin uzatılmaması Alman hükümeti tarafından da tepkiyle karşılandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tagesspiegel gazetesine bugün yaptığı açıklamada, “Alman muhabirlerin Türkiye’de işlerini özgürce yapamaması bizim için kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Alman hükümetinin çaba gösterdiğini bildiklerini belirten ZDF televizyonunun İstanbul büro şefi Jörg Brase taleplerini şu sözlerle dile getirdi: “Elbette, siyasi baskının sürdürülmesini umuyoruz. Hatta daha da artırılmasını. Çünkü bu kararın yanlış olduğuna inanıyoruz. Bu kararın Türkiye’ye de zarar vereceğine inanıyoruz. Bu kararın geri alınacağını, yani basın kartımı alabileceğimi ve işime devam edebileceğimi umuyoruz.”

Jörg Brase ve Thomas Seibert’in yanı sıra NDR televizyonu için çalışan Halil Gülbeyaz da, basın kartının süresinin uzatılması için yaptığı başvuruya ret yanıtı almıştı.

DW,AFP/JD,BW

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