 Alman Gazeteciler Birliği′nden Türkiye’ye seyahat uyarısı | ALMANYA | DW | 03.01.2019

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ALMANYA

Alman Gazeteciler Birliği'nden Türkiye’ye seyahat uyarısı

Alman Gazeteciler Birliği Türkiye’ye seyahat edecek gazetecilere uyarıda bulundu. Geçen hafta Türkiye’de gözaltına alınan bir Alman’ın avukatı ise müvekkilinin IKBY bayrağı paylaşması nedeniyle tutulduğunu belirtti.

İstanbul Atatürk Havalimanı

İstanbul Atatürk Havalimanı

Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Türkiye'ye seyahat edecek Alman gazeteci ve bloggerları uyardı. DJV Başkanı Frank Überall, Perşembe günü yaptığı açıklamada "Hiç kimse yılın en güzel haftalarını gözaltında geçirmek zorunda kalmak istemeyecektir" diyerek Türkiye tatilinin " kötü bir tuzak" haline dönüşebileceği uyarısı yaptı.

Alman Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall

Alman Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall

Gazetecilerin özel tatillerinde çok daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Überall, Türkiye'ye seyahat planlamadan önce gazetecilerin ilk önce sosyal medya hesaplarında Türkiye'deki siyasi gelişmeler hakkında bir yorum yapıp yapmadıklarına bakmaları gerektiğini belirtti.

Hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türkiye'de uygulanan gözaltılar Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiyeye seyahat uyarıları arasında da yerini almıştı. Bakanlık uyarısında, Alman yasaları uyarınca düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen ifadelerin Türkiye’de cezai kovuşturmaya yol açabileceğine işaret edilerek bir başkasının sosyal medya içeriğini paylaşmanın hatta sadece beğenmenin bile yeterli olabileceği belirtiliyor.

"IKBY bayrağı nedeniyle gözaltı

Son olarak 56 yaşındaki Alman vatandaşı Adnan Sütçü, 27 Aralık tarihinde annesinin cenazesine katılmak üzere Türkiye’ye gittiğinde Facebook paylaşımları nedeniye gözaltına alınmış, hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

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Türkiye’ye seyahat tavsiyelerini güncelleyen Alman Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya yorumları ve isimsiz ihbarcılar konusunda uyarıda bulundu. (24.10.2018)

Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adnan Sütçü’nün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, ancak yurtdışına çıkmasının yasaklandığı bildiriliyor. (31.12.2018)

Almanya'da Federal Başsavcılık, Türk polisinin “EGM Mobil” ihbar uygulamasının Almanya’da kullanımının casusluk suçu kapsamına girip girmediği ile ilgili ön inceleme başlattı. (14.11.2018)

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Sütçü’nün avukatı Abdulmenaf Kıran, müvekkilinin iki gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığını, hakkında adil kontrol şartı getirilmediğini ancak yurtdışına çıkış yasağı konduğunu söyledi. Müvekkili hakkında sosyal medya üzerinden terörü yüceltme suçlamasının yapıldığını belirten avukat Kıran, Sütçü'nün "sadece Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bağımsızlık referandumunu desteklediğini ve IKBY bayrağının fotoğrafını paylaştığını” aktardı. Bu unsurların Türk yasaları açısından suç teşkil etmediğini ifade eden Kıran, ancak pek çok güvenlik görevlisinin bunu bilmediğini söyledi.

Soruşturma dosyasına sınırlı erişimi olduğunu, bu nedenle polisin Sütçü’nün sosyal medya paylaşımlarından nasıl haberdar olduğunu bilmediğini belirten avukat Kıran, müvekkilini birisinin ihbar etmiş veya Sütçü’nün paylaşımlarının Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın taramalarına takılmış olabileceğini kaydetti. Resmi verilere göre 2018’de yaklaşık 42 bin 400 sosyal medya hesabı terör propagandası, nefret söylemi ya da devlet görevlilerine hakaret gerekçesiyle kurumun radarına takıldı. Yaklaşık 18 bin 300 kullanıcı hakkında da hukuki süreç başlatıldı.

Alman Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de en az beş Alman vatandaşı halen siyasi gerekçelerle cezaevinde bulunuyor.

AFP,dpa/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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