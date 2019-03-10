Alman gazeteci: Türkiye ibret olalım istedi

Türkiye'de basın kartlarının süresi uzatılmadığı için Türkiye'den ayrılan Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri Thomas Seibert gazetesine yazdığı yazıda Ankara'yı suçladı.

Seibert Tagesspiegel'de yayınlanan ve Türkiye'de muhabirlik yaptığı yıllarda tanık olduğu süreci anlatan yazısında, Ankara'nın gazetesi Tagesspiegel'e "Thomas Seibert'ten başka bir gazeteci gönderin" şeklinde "ahlaksız bir teklifte bulunduğunu" yazdı.

Alman muhabir durumlarının diğer gazeteciler için "ibretlik" olmasına çalışıldığını belirterek, "Tam tersine, Türk hükümeti Alman gazete ve televizyonları kontrol etme hedefine ulaşamayacak" dedi.

Türkiye’de basın kartlarının süresi uzatılmayan ZDF televizyonun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase ile Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri Thomas Seibert dün Türkiye’den ayrılmıştı.

Alman gazeteciler Jörg Brase ile Thomas Seibert’in 2019 yılı için basın kartlarının süresinin uzatılması için yaptıkları başvuru Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından kabul edilmemişti. Seibert ve Brase’ye 1 Mart’ta gönderilen elektronik postada, akreditasyonlarının uzatılmadığı bildirilmişti. İletişim Başkanlığı tarafından yıllık olarak verilen basın kartları, yabancı basın mensuplarının Türkiye’de çalışabilmesinin yanı sıra oturma izni alabilmeleri için gereken şartlar arasında bulunuyor.

Tagesspiegel gazetesinin İstanbul muhabiri Thomas Seibert ise 1997 yılından beri Türkiye’de görev yapıyordu. Seibert, İstanbul’dan ayrılmadan önce DW’ye yaptığı açıklamada, basın kartının süresinin uzatılmamasının “yaptığı haberlerle bağlantılı olduğuna inanmadığını” söylemişti. “Bunun Batılı basın mensuplarına verilen bir mesaj olduğunu” düşünüyorum diyen Seibert, “Burada bir, iki veya üç günah keçisine ihtiyaç vardı. Ve ben de şanssızdım ki, onlardan biri oldum” ifadelerini kullanmıştı.

DJV Başkanı Frank Überall

Gazeteci örgütleri: Hükümetin tepkisi sertleşmeli

Alman gazetecilerin basın kartlarının süresinin uzatılmamasına Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) ve Alman Gazeteciler Birliği'nden (dju) de tepki geldi. Basın örgütleri, Alman hükümetine konuya ilişkin daha somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Pazartesi günü yaptıkları açıklamada DJV, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisini basın özgürlüğünün ihlali gerekçesiyle istişarelerde bulunmak üzere Bakanlığa çağırmasını istedi. DJV Başkanı Frank Überall, Türkiye’ye seyahat tavsiyelerinin güncellenmesine ilişkin, bunun "diplomatik gerginliğin tırmanma merdiveninde bir ilk adım" olduğu yorumunda bulundu. Überall, tepkinin bundan ibaret kalmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dju tarafından yapılan açıklamada da Türkiye’de temel hakların ihlal edilmesine engel olunabilmesi için yalnızca ekonomik ve siyasi baskının işe yarayacağı belirtildi. "Gazetecilik suç değildir" diyen dju Başkanı Tina Groll, "Bu ilke yalnızca sözlerde değil fiiliyatta da benimsenmelidir. Bu noktada siyasilere de görev düşmektedir" diye konuştu.

DW,epd/SSB,DÇÜ,BÜ,EC

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