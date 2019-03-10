 Alman gazeteci Brase′nin Türkiye′deki basın kartı uzatıldı | ALMANYA | DW | 12.03.2019

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ALMANYA

Alman gazeteci Brase'nin Türkiye'deki basın kartı uzatıldı

ZDF televizyonunun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase, basın kartının uzatıldığını açıkladı. Birkaç gün sonra Türkiye’ye döneceğini söyleyen Brase, diğer gazetecilerin de bekleyişlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Türkei l Journalisten verlassen Türkei - Jörg Brase und Thomas Seibert (picture-alliance/dpa/L. Pitarakis)

Jörg Brase

Alman ZDF televizyonunun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase, basın kartının uzatıldığını ve birkaç gün içinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Salı günü Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Brase, "Türkiye kararını düzeltti. Jörg Brase basın kartını alacak. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a döneceğim. Thomas Seibert ve diğer birçok kişi ise kartını beklemeyi sürdürüyor” dedi.

Türkiye’de basın kartlarının süresi uzatılmayan Brase ile Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri Thomas Seibert, 10 Mart'ta Türkiye’den ayrılmışlardı.

Türkei l Journalisten verlassen Türkei - Jörg Brase und Thomas Seibert (Getty Images/AFP/O. Kose)

Jörg Brase ve Thomas Seibert

Brase, İstanbul’dan ayrılmadan önce DW’ye yaptığı açıklamada, basın kartının süresinin neden uzatılmadığını bilmediğini dile getirerek, “Basın kartımın süresinin uzatılması için yaptığım başvurunun neden reddedildiği konusunda bugüne kadar hiçbir neden gösterilmedi” demişti. Aldığı ret yanıtı konusunda “geçerli bir neden” göremediğini belirten Brase, “En azından adli inceleme gerektirecek bir neden yok. Benim bildiğim kadarıyla, Türkiye’deki mevcut basın yasasını da ihlal etmedim” şeklinde konuşmuştu.

Seibert Tagesspiegel'de yayınlanan ve Türkiye'de muhabirlik yaptığı yıllarda tanık olduğu süreci anlatan yazısında, Ankara'nın gazetesi Tagesspiegel'e "Thomas Seibert'ten başka bir gazeteci gönderin" şeklinde "ahlaksız bir teklifte bulunduğunu" yazmıştı. Seibert, "Türk hükümeti Alman gazete ve televizyonları kontrol etme hedefine ulaşamayacak" demişti.

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Jörg Brase / ZDF İstanbul Bürosu Şefi

DW/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Jörg Brase / ZDF İstanbul Bürosu Şefi  

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