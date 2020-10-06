 Alman güvenlik güçlerine Can Dündar′ı koruma çağrısı | ALMANYA | DW | 23.12.2020

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ALMANYA

Alman güvenlik güçlerine Can Dündar'ı koruma çağrısı

Gazeteci Can Dündar hakkında verilen 27 yıl 6 ay hapis cezasına Almanya'daki sivil toplum örgütleri ve siyasilerden tepki geldi. Alman Gazeteciler Birliği de Dündar için Alman güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.

Can Dündar

Can Dündar

Gazeteci Can Dündar'ın MİT TIR'ları davasında "casusluk" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına  çarptırılmasına Almanya'dan tepkiler geliyor.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) gazeteci Can Dündar hakkında verilen hükmü "barbarlık" olarak nitelendirdi. "Can Dündar, araştırdı ve yazdı. Bu iyi bir gazetecilik örneğidir ama suç değildir" diyen Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall, "Özgür ülkelerde bunlar için gazetecilik ödülleri verilir ama Türkiye'de zindanlar layık görülüyor" ifadeleriyle sözlerine devam etti.

Überall, Alman güvenlik güçlerine de Almanya'da yaşamını sürdüren Dündar'ı koruma çağrısı yaparak "Meslektaşımızın Türkiye'ye kaçırılması her şekilde engellenmelidir" dedi.

"Kontrol altına alınan adaletin göstergesi"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sözcüsü Frank Schwabe de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kararı eleştirdi. Schwabe, "Can Dündar hakkında verilen karar Türkiye'de ürkütücü bir şekilde kontrol altına alınan adaletin göstergesidir. Kavala ve Demirtaş davaları nedeniyle Türkiye zaten Avrupa Konseyi'nden çıkarılmak üzere. Ne yazık ki Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa"dan uzaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.

 

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Avrupa Parlementosu milletvekili Udo Bullmann da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Can Dündar'ın yanında olduğunu ifade etti. Bullmann, "Can Dündar ifade özgürlüğü kahramanıdır. Erdoğan'ın baskı politikaları başarısız olacak. Avrupa, Can Dündar'ın ve her koşulda açıkça düşüncelerini söyleyebilenlerin arkasında durmalı" dedi.

 

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) lideri Christian Lindner, Twitter hesabından "Can Dündar, gazeteci olarak basın özgürlüğüne uygun davrandığı için 27 yıl hapis cezası aldı. Bu karar Erdoğan'ın Avrupa değerlerinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor" paylaşımını yaptı.

 

Yeşiller Partili Cem Özdemir de "Araştırmacı gazeteciliği terör diye cezalandıranlar kendi suçlarını açığa çıkarıyor. Erdoğan gerçeklerden ne kadar korktuğunu gösteriyor. Arkadaşım Can Dündar'ın Almanya"dan yazmaya devam edebilmesinden dolayı mutluyum" ifadeleriyle karar tepkisini dile getirdi.

Mahkemenin kararı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı bugün davada karar çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ı "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

AFP, DW / AI, HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis

Gazeteci Can Dündar, MİT TIR'ları davasında "casusluk" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  

Dündar'ın avukatlarından "MİT Tırları" protestosu

Gazeteci Can Dündar'ın avukatları, mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmamasını gerekçe göstererek "MİT Tırları" davasının yarınki duruşmasına katılmayacaklarını açıkladı.  

Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararı verildi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.  

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