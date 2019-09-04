 Alman güvenlik birimlerine göre Bağdadi′nin ses kaydı gerçek | DÜNYA | DW | 17.09.2019

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DÜNYA

Alman güvenlik birimlerine göre Bağdadi'nin ses kaydı gerçek

Güvenlik birimlerinin, IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydının gerçek olduğunu düşündükleri bildirildi. Nerede olduğu bilinmeyen Bağdadi, tutuklu IŞİD üyelerini kurtarma çağrısı yapıyor.

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Alman güvenlik birimleri, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydının gerçek olduğu görüşünde. IŞİD lideri, Nisan ayındaki video görüntülerinin paylaşılmasından bu yana bir ilk olan ses kaydında, örgüt üye ve sempatizanlarına çağrı yapıyor.

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Alman haber ajansı dpa'ya konuşan güvenlik çevrelerine göre, Ağustos ortasından Eylül ayı ortasına kadar geçen süre zarfında kaydedildiği tahmin edilen ses kaydı, Bağdadi'ye ait.

30 dakikalık ses kaydında Bağdadi, örgüt sempatizanlarına, tutuklu bulunan IŞİD üyesi kadın ve erkekleri kurtarma çağrısı yapıyor. Örgüt lideri ses kaydında ayrıca IŞİD üyelerine yönelik soruşturma yürüten yetkililere ve yargılayan hakimlere yönelik de saldırılar düzenlenmesini istiyor.

Tutuklu IŞİD üyelerini kurtarın mesajı

Bağdadi'nin ses kaydında, "Kardeşlerinizi kurtarmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve tutuldukları yerlerin duvarlarını yıkın" ifadelerini kullanıyor.

Aralarında 4 bini kadın ve çocuk olmak üzere binlerce IŞİD üyesi ve 12 bin kadar da yabancı cihatçı, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin kamplarında tutuluyor. Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyuran Irak'ta ise yargılanan 500'e yakın IŞİD'linin bazıları hapis bazıları ise ölüm cezasına mahkum edildi. Irak'taki cezaevlerinde IŞİD ile bağlantılı olmakla suçlanan 20 bine yakın kişinin tutulduğu belirtiliyor.

IŞİD lideri son olarak beş yıl aradan sonra ilk kez geçen Nisan ayında video kaydı yayınlamıştı. Suriye ve Irak'ta büyük kayıplar veren ve ellerindeki toprakları kaybeden örgüt lideri buna rağmen halifelik için mücadeleyi sürdürme çağrısı yapmıştı.

Çok kez öldüğü duyurulan Bağdadi'nin nerede olduğu bilinmiyor. Yeni ses kaydı Pazartesi akşamı yayılan ve ABD'nin başına 25 milyon dolarlık ödül koyduğu Bağdadi, dünyanın en fazla aranan  teröristleri arasında yer alıyor.

DW,dpa,AFP, GA/EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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