Alman Futbol Federasyonu'ndan Özil'in ırkçılık suçlamasına yanıt

Alman Futbol Federasyonu (DFB) milli takımdan ayrıldığını açıklayan Mesut Özil'in "ırkçılık" suçlamalarını reddetti. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DFB'de biz bir ekip olarak birlikte kazanıyor ve birlikte kaybediyoruz. Mesut Özil bu ortak payda çerçevesinde takımın bir parçası olarak kalmaya karar verseydi, DFB bu karardan memnuniyet duyardı. Ama o aksi yönde bir karar aldı. DFB bu karara saygı duymaktadır ve federasyon olarak formasını hak eden bir milli oyuncunun içerik ve ton olarak bizim için anlaşılır olmayan kimi ifadelerine yorumsuz kalmak da bu saygı çerçevesinde sergilenen bir tutumdur.

Ne var ki DFB'nin ırkçılıkla ilişkilendirilmesini federasyonun temsilcileri, çalışanları, dernekleri, milyonlarca gönüllünün harcadığı emeği de göz önüne alarak kesin bir biçimde reddediyoruz. DFB yıllardır Almanya'da uyum çalışmaları için yoğun bir çaba sarf etmektedir. (….) Federasyon son 15 yıl içinde çok katmanlı bir uyum çalışması oluşturmuştur ve bu yapı amatör derneklere kadar etki etmektedir. DFB, başındaki temsilcilerinden federasyonun temelini oluşturan, her gün federasyon için emek harcayan sayısız insana kadar çeşitliliği temsil etmektedir."

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Gelsenkirchenli harika çocuk Özil, çocukluğunda doğduğu kent Gelsenkirchen’de birkaç kulüpte ve daha sonra beş yıl Rot-Weiß Essen'da oynadıktan sonra 2005'te Bundesliga takımı Schalke’nin genç takımına katıldı. Alman U21 milli takımıyla 2009’da Avrupa Şampiyonu oldu ve böylece genç yaşta uluslararası başarı elde etti.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Bremen ve sonrası Özil’in kulüp kariyeri onu bir zamanlar "geleceğin yıldızı" olarak nitelendirenleri hayal kırıklığına uğratmadı. 2008’de Schalke’den Werder Bremen’e transfer oldu. 2010’da Alman milli takımıyla Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 2010’da Real Madrid’e, 2013’te İngiliz ekibi Arsenal’a kulüp rekoru bir rakamla, 50 milyon euroya transfer oldu.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Uyum örneği Özil 2010’da başarılı uyumun parlak bir örneği olarak Almanya’nın en önemli medya ödülü Bambi’nin Uyum Ödülü'ne layık görüldü. 2007 sonunda Türk vatandaşlığından çıkan Özil, üç nesildir Almanya'da yaşayan ailesinin kökenleri ile her zaman gurur duyduğunu ve Almanya’ya bağlılığını dile getirmişti. Bir Müslüman olarak da 2016’da Mekke’ye yaptığı Umre ziyaretinin fotoğraflarını yayınladı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Kalpleri kazandı 2012’de Türkiye'ye karşı Avrupa Şampiyonası elemelerinde alınan galibiyet sonrası Başbakan Merkel'ın tebrik ettiği başarılı oyuncu, mütevazı kişiliği ve hayırseverliğiyle de taraftarların gönlünü kazandı. Daha sonra 2014’teki Dünya Kupası’ndan elde ettiği primi ameliyat olması gereken Brezilyalı çocuklara bağışlaması ve Ürdün’deki Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya gelmesiyle takdir topladı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Dünya Şampiyonu Özil, 2014’te Brezilya’da düzenlenen ve Almanya’nın Dünya Şampiyonluğu ile sonuçlanan turnuvada yedi maça da ilk 11’de başladı. "Löw’ün oyun kurucusu" olarak bilinen orta saha oyuncusu, Alman Milli Takımı teknik direktörünün en önemli oyuncularından biriydi. İsabetli pas yüzdesinde ilk üçte yer aldı. Pozisyon yaratma da Arjantinli Messi’den sonra en iyi isim oldu.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Erdoğan tartışması Özil Türkiye'deki seçimlerden kısa bir süre önce Mayıs ayında Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Bu Özil'in Erdoğan ile ilk buluşması değildi. Ancak öncekilerden farklı olarak bu kez Rusya'daki Dünya Kupası öncesi olması dikkatleri üzerine çekti. Bazıları onu otoriter bir lideri desteklemekle, bazıları Almanya'ya sadakatsizlikle suçladı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Bir devrin sonu Almanya, Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’nda son yıllardaki en kötü performansını sergileyerek ilk turda grup sonuncusu oldu ve elendi. DFB Başkanı Grindel, daha sonra Özil'i Erdoğan buluşmasına ilişkin suskun kalıp açıklama yapmayarak takımı zor durumda bırakmakla suçladı ve eleştiriyi kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Grindel’in tepkisi, Alman siyasilerden ve spor camiasından yoğun eleştiri aldı.

Fotoğraflarla Mesut Özil’in kariyeri Milli Takım'ı bıraktı Özil, Twitter’dan yaptığı açıklamayla 29 yaşında, milli formayı bıraktığını açıkladı. Özil "kazanınca Almanız, kaybedince göçmen" diye sitemde bulundu, DFB Başkanı Grindel'ı yetersizlikle suçladı. Özil, Alman Milli Takımı'nın formasını 92 kez giydi, 23 gol attı, 40 asist yaptı.



Federasyon Başkanı Grindel'e tepki ve istifa çağrısı

Özil krizi, Erdoğan ile buluşan Türkiye kökenli futbolcuları eleştirerek tartışmaların alevlenmesine neden olan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in koltuğunu da sallıyor.

Alman partisi Yeşiller'in eski eş başkanı Cem Özdemir, Özil'in ayrılma kararının ardından Grindel'in de görevde kalmasının zor olduğunu söyledi. Özdemir, Özil'in Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı hâlâ yanlış bulduğunu ve açıklamasının da ikna edici olmadığın belirterek, "Ancak DFB yönetiminin tutumu da bir o kadar feci. Grindel uyum tarihimizi yerle bir ediyor. Yakın zamanda genç Almanyalı Türklerin Erdoğan için mi oynamasını istiyorlar? DFB’nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var" diye konuştu.

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Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, Grindel'e istifa çağrısı yaptı. Sofuoğlu, "Özil olayından sonra Alman milli takımı için gerçek bir yeni bir başlangıcın tahayyül edilebilmesi için DFB’nin tüm yönetici kadrosu istifa etmeli" dedi.

Alman milli takımının yalnızca çok parlak teknik bir oyuncuyu değil, Özil'in gidişiyle motivasyonları azalan göçmen kökenli genç yeteneklerden umudunu da kaybettiğini belirten Sofuoğlu, "Milli takımdaki çeşitlilik mükemmel bir örnek projeydi, ancak şimdi beceriksiz yöneticiler yüzünden bu proje başarısız olma tehdidiyle karşı karşıya" dedi.

DFL'den federasyona destek

Bundesliga Futbol Birliği (DFL) Başkanı Reinhard Rauball ise federasyona yönelik ırkçılık suçlamalarına karşı çıkarak, "DFB ve yöneticisinin topyekûn ırkçılık çerçevesinde değerlendirilmesi hiçbir biçimde kabul edilebilir değildir. Bu suçlamalar tam bir kararlılıkla reddedilmektedir" dedi.

DFB eski Başkanı Theo Zwangiger, Alman medyasında yer alan açıklamasında, federasyonun var olan sorunları Dünya Kupası öncesinde çözmek için hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

Grindle Özil'i Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi nedeniyle ilk eleştiren isimlerden biriydi. Grindel ayrıca Almanya'nın Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamaması ve turnuvaya grup aşamasında veda etmesinin ardından Özil'in Erdoğan ziyaretini yeniden gündeme getirmişti.

SID,rtr/GY, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe