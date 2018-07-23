Alman Futbol Federasyonu'ndan Özil'in ırkçılık suçlamasına yanıt

Alman Futbol Federasyonu, milli takımdan ayrılma kararı alan Mesut Özil'in ırkçılık suçlamalarını reddetti. Federasyon Başkanı Grindel'e yönelik tepkiler ve istifa çağrıları artıyor.
Alman Futbol Federasyonu (DFB) milli takımdan ayrıldığını açıklayan Mesut Özil'in "ırkçılık" suçlamalarını reddetti. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"DFB'de biz bir ekip olarak birlikte kazanıyor ve birlikte kaybediyoruz. Mesut Özil bu ortak payda çerçevesinde takımın bir parçası olarak kalmaya karar verseydi, DFB bu karardan memnuniyet duyardı. Ama o aksi yönde bir karar aldı. DFB bu karara saygı duymaktadır ve federasyon olarak formasını hak eden bir milli oyuncunun içerik ve ton olarak bizim için anlaşılır olmayan kimi ifadelerine yorumsuz kalmak da bu saygı çerçevesinde sergilenen bir tutumdur.
Ne var ki DFB'nin ırkçılıkla ilişkilendirilmesini federasyonun temsilcileri, çalışanları, dernekleri, milyonlarca gönüllünün harcadığı emeği de göz önüne alarak kesin bir biçimde reddediyoruz. DFB yıllardır Almanya'da uyum çalışmaları için yoğun bir çaba sarf etmektedir. (….) Federasyon son 15 yıl içinde çok katmanlı bir uyum çalışması oluşturmuştur ve bu yapı amatör derneklere kadar etki etmektedir. DFB, başındaki temsilcilerinden federasyonun temelini oluşturan, her gün federasyon için emek harcayan sayısız insana kadar çeşitliliği temsil etmektedir."
Federasyon Başkanı Grindel'e tepki ve istifa çağrısı
Özil krizi, Erdoğan ile buluşan Türkiye kökenli futbolcuları eleştirerek tartışmaların alevlenmesine neden olan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in koltuğunu da sallıyor.
Alman partisi Yeşiller'in eski eş başkanı Cem Özdemir, Özil'in ayrılma kararının ardından Grindel'in de görevde kalmasının zor olduğunu söyledi. Özdemir, Özil'in Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı hâlâ yanlış bulduğunu ve açıklamasının da ikna edici olmadığın belirterek, "Ancak DFB yönetiminin tutumu da bir o kadar feci. Grindel uyum tarihimizi yerle bir ediyor. Yakın zamanda genç Almanyalı Türklerin Erdoğan için mi oynamasını istiyorlar? DFB’nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var" diye konuştu.
Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, Grindel'e istifa çağrısı yaptı. Sofuoğlu, "Özil olayından sonra Alman milli takımı için gerçek bir yeni bir başlangıcın tahayyül edilebilmesi için DFB’nin tüm yönetici kadrosu istifa etmeli" dedi.
Alman milli takımının yalnızca çok parlak teknik bir oyuncuyu değil, Özil'in gidişiyle motivasyonları azalan göçmen kökenli genç yeteneklerden umudunu da kaybettiğini belirten Sofuoğlu, "Milli takımdaki çeşitlilik mükemmel bir örnek projeydi, ancak şimdi beceriksiz yöneticiler yüzünden bu proje başarısız olma tehdidiyle karşı karşıya" dedi.
DFL'den federasyona destek
Bundesliga Futbol Birliği (DFL) Başkanı Reinhard Rauball ise federasyona yönelik ırkçılık suçlamalarına karşı çıkarak, "DFB ve yöneticisinin topyekûn ırkçılık çerçevesinde değerlendirilmesi hiçbir biçimde kabul edilebilir değildir. Bu suçlamalar tam bir kararlılıkla reddedilmektedir" dedi.
DFB eski Başkanı Theo Zwangiger, Alman medyasında yer alan açıklamasında, federasyonun var olan sorunları Dünya Kupası öncesinde çözmek için hiçbir şey yapmadığını ifade etti.
Grindle Özil'i Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi nedeniyle ilk eleştiren isimlerden biriydi. Grindel ayrıca Almanya'nın Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamaması ve turnuvaya grup aşamasında veda etmesinin ardından Özil'in Erdoğan ziyaretini yeniden gündeme getirmişti.
SID,rtr/GY, CÖ
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