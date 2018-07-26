Alman Futbol Federasyonu yeni prim sistemini açıkladı

Alman Futbol Federasyonu (DFB) milli takım oyuncularına EURO 2020 elemelerinde ödenecek toplam prim miktarını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Alman teknik adam Joachim Löw yönetimindeki takım, eleme maçları sonucunda en fazla 3 milyon euro kazanacak. Oyuncular bu primi, bulundukları C Grubu'nu ilk sırada tamamlamaları hâlinde hak edecek.

Milli futbolcular, Almanya'nın grupta ikinci olması durumunda ise 2 milyon euro kazanacak. Elemelerde, gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar da doğrudan EURO 2020 bileti alıyor.

Kazanılacak toplam primin, takım içinde nasıl dağıtılacağına kaptan Manuel Neuer ve DFB Genel Sekreteri Friedrich Curtius arasında yapılan anlaşma doğrultusunda karar verileceği açıklandı.

Geçmişteki prim sisteminde her oyuncu kazanılan eleme maçı başına 20 bin euro alıyordu. Ancak federasyon, milli takımın geçen yıl sahada gösterdiği kötü performans üzerine prim sistemini değiştirme kararı aldı. Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde de küme düşmüştü.

Almanya, EURO 2020 Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında ise deplasmanda Hollanda'yı 3-2 yendi. Almanya'nın gruptaki diğer rakipleri Belarus, Estonya ve Kuzey İrlanda. Almanya, grupta bir sonraki maçını 8 Haziran'da deplasmanda Belarus ile yapacak. "Panzerler" üç gün sonra ise Estonya'yı ağırlayacak.

DW,dpa/CÖ,EC

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