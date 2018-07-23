 Alman Futbol Federasyonu Başkanı′na istifa çağrıları | ALMANYA | DW | 24.07.2018

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ALMANYA

Alman Futbol Federasyonu Başkanı'na istifa çağrıları

Almanya Milli Futbol Takımı’ndan ayrılan Mesut Özil’in “ırkçılık” suçlamasında bulunması ve federasyonun tutumunu eleştirmesi gözleri Federasyon Başkanı Grindel’e çevirdi. Grindel’e görevi bırakması çağrıları yapılıyor.

Deutschland Reinhard Grindel, DFB-Präsident (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

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Alman Futbol Federasyonu, milli takımdan ayrılma kararı alan Mesut Özil'in ırkçılık suçlamalarını reddetti. Federasyon Başkanı Grindel'e yönelik tepkiler ve istifa çağrıları artıyor. (23.07.2018)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'i telefonla aradı. AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise Özil'in tepkisinde haklı olduğunu belirtti. (23.07.2018)

Hükümet Sözcüsü Yardımcısı aracılığyla açıklama yapan Merkel, Özil'in milli takımdan ayrılma kararına saygı duyduklarını söyledi. AB eski Bakanı Ömer Çelik ise Merkel'in açıklamasını eleştirdi. (23.07.2018)

Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflardan sonra başlayan tartışma üzerine Alman Milli Futbol Takımı’ndan ayrılma kararı ve pazar günü yaptığı istifa açıklamasının yankıları sürüyor. Özil'in açıklamasında federasyona "ırkçılık" suçlamasında bulunması ve "Grindel gibiler için kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözleriyle doğrudan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Rheinhard Grindel'i eleştirmesi sonrası Grindel üzerindeki istifa baskısı arttı.

Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Grindel’in başında olduğu bir milli takımın nasıl yeni bir başlangıç yapabileceğini bilmediğini" söyledi. Özdemir, "Grindel, özeleştiri yaparak bu göreve uygun olup olmadığını kendisine sormalı" dedi.

Yeşiller milletvekili Özdemir, Alman Futbol Federasyonu'nun Özil’in Erdoğan ile fotoğraflarının yayınlandığı dönem, hemen doğrudan devreye girip, durumu çözmesi gerektiğini  ifade etti.

Özdemir Grindel’in o dönem doğrudan Özil'den konuya yönelik federasyon içinde bir açıklama talep etmesi gerektiğini söyledi. Ancak bunun yerine Grindel'in Almanya’daki tartışmanın takıma sirayet etmesine izin verdiğini belirten Özdemir, ardından bu olumsuz atmosferden faydalanılıp, takımın başarısızlığından bir ölçüde Özil’e pay çıkarılmasına yol açtığı eleştirisinde bulundu.

Berlin Treffen Özil und Gündogan mit Löw und Grindel

Arşiv: Özil, Löw ve Grindel

Müslümanlar Merkez Konseyi'nden Özil'e destek

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek de, Özil'in "ırkçılık" iddialarına destek vererek, Özil'in yanında yer alan bir tutum sergiledi.  Mazyek, Özil'e dair, "Şu anda ona karşı saygısızlık, yargılama ve ırkçılığa dair konuşulanların bir benzeri yok, korkunç" diye konuştu.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Mazyek, sadece Mesut Özil'in eleştirildiğini ve Alman Futbol Federasyonu Başkanı’nın bu tartışmanın dışında bırakıldığını savundu.

Özil'in Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf

Özil'in Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf

Mazyek bir kez daha Fedarasyon Başkanı Reinhard Grindel ve Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff'un istifa etmesini talep etti. Mazyek, "her kim ki, uzun bir kariyere sahip bir takım ve kişiler olarak Dünya Kupası’ndaki başarısızlıktan "Özil sorumlu" tartışması başlatıyorsa, o Alman Futbol Federasyonu’nun başında bulunma hakkını kaybetmiştir" diye konuştu. Mazyek, görevi bırakma dışında Grindel ve Bierhoff için bir de özür dileme imkanı bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya Futbol Federasyonu dün bir açıklama yayınlayarak, ırkçılık suçlamalarını geri çevirdi. Açıklamada, "DFB'de biz bir ekip olarak birlikte kazanıyor ve birlikte kaybediyoruz. Mesut Özil bu ortak payda çerçevesinde takımın bir parçası olarak kalmaya karar verseydi, DFB bu karardan memnuniyet duyardı. Ama o aksi yönde bir karar aldı. DFB bu karara saygı duymaktadır ve federasyon olarak formasını hak eden bir milli oyuncunun içerik ve ton olarak bizim için anlaşılır olmayan kimi ifadelerine yorumsuz kalmak da bu saygı çerçevesinde sergilenen bir tutumdur" ifadelerine yer verildi.

Löw'ün ayrılık kararından haberi yoktu

Alman Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün danışmanı Harus Arslan, Löw'ün Özil’in takımdan ayrılacağına yönelik önceden bilgi sahibi olmadığı belirtti.

Bild gazetesi, Özil’in danışmanı Erkut Söğüt'ün sadece Özil’in Pazar günü bir açıklama yapacağı yönünde federasyona bilgi verdiğini bildirdi. Löw’ün şu anda İtalya'da tatilde olduğu bilgisi verildi.

DW,AFP,SID/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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