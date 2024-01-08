Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer yaşamını yitirdi

Alman eski futbolcu, teknik direktör ve yönetici Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, Beckenbauer'in "Pazar günü ailesinin yanında huzur içinde" hayatını kaybettiği belirtildi. Alman Futbol Federasyonu (DFB) da "İmparator" (Kaiser) lakaplı Beckenbauer'in öldüğünü duyurdu. DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, "Franz Beckenbauer kesinlikle tüm zamanların en iyi Alman futbolcusuydu ve bunun yanı sıra tanıdığım en harika insanlardan biriydi" dedi. Beckenbauer'in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

1974 yılında Almanya ikinci kez Dünya Kupası'nı evine götürdü. Franz Beckenbauer ile Hollandalı Johan Cruyff sahada mücadele ediyor Fotoğraf: picture-alliance / dpa

Almanya'da ve uluslararası düzeyde bir futbol efsanesi olarak nitelendirilen Beckenbauer, 11 Eylül 1945 tarihinde Münih'te dünyaya geldi. 1958 yılında Bayern Münih'te forma giymeye başlayan Beckenbauer, 1969, 1972, 1973 ve 1974'te takımının Almanya şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı.

Franz Beckenbauer, 1974 yılında Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Fotoğraf: imago/WEREK

Beckenbauer'in kaptan olduğu Alman Milli Futbol Takımı 1974'te Dünya Şampiyonu oldu. 1977 yılında New York Cosmos'a transfer olan Beckenbauer, futbolcu olarak kariyerinin son yıllarında Almanya'ya geri dönerek Hamburger SV'de forma giydi.

Beckenbauer'in "takım şefi" olduğu dönemde, Alman Milliler 1986'daki Dünya Kupasında final oynadı, 1990'da ise yine Dünya Şampiyonu oldu.

Almanya 1990 yılında Dünya Kupası'nı kazandı. Takım şefi Franz Beckenbauer, takım kaptanı Lothar Matthäus ve futbolcu Andreas Brehme Fotoğraf: Wolfgang Eilmes/dpa/picture alliance

İki kez Avrupa'da, dört kez Almanya'da yılın futbolcusu seçilen Beckenbauer, 2000 yılında Almanya'da yüzyılın futbolcusu unvanına layık görüldü.

Savunmada oynayan Franz Beckenbauer, 1976'da yılın en iyi futbolcusu seçildi Fotoğraf: Imago/Werek

1994-2006 yılları arasında Bayern Münih'in başkanlığını yürüten Franz Beckenbauer, 2006 yılında Dünya Kupasının Almanya'da düzenlenmesini sağladı. Ancak Dünya Kupasına Almanya'nın ev sahipliği yapabilmesi için milyonlarca euro rüşvet dağıttığı yönündeki iddialar Franz Beckenbauer'in itibarına gölge düşürdü. Beckenbauer, 2007-2014 yılları arasında FIFA bünyesinde de görevler üstlendi.

DW, SID, AFP/JD, BK

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