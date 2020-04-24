 Alman ekonomisinde savaş sonrası en büyük resesyon bekleniyor | ALMANYA | DW | 29.04.2020

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ALMANYA

Alman ekonomisinde savaş sonrası en büyük resesyon bekleniyor

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ekonomide bu yıl yüzde 6,3 daralma ile İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük resesyonu beklediklerini kaydetti.

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Koronavirüsün küresel olarak yayılması nedeniyle dünya ekonomileri de zor durumda. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da da beklentiler oldukça olumsuz.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) bu yıl yüzde 6,3 küçülmesini öngördüklerini kaydetti. Bakan koronavirüsün ülke ekonomisini 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sokabileceğini söyledi.

"Koronavirüs salgınının etkileri ekonomimizi 10 yıl ardarda büyümeden sonra resesyona itecek" şeklinde konuşan Bakan Altmaier hükümetin 2021 yılında bir toparlanma beklediğini kaydetti. Bakan ikinci çeyrekte ekonomide dip noktaya ulaşılacağını ve ikinci yarıda toparlanmanın başlamasını beklediklerini söyledi.

Hükümetin büyüme beklentilerini düşürdüğünü açıklayan Bakan Altmaier Ocak ayındaki yüzde 1,1 beklentisinin yüzde 6,3 küçülme olarak revize edildiğini kaydetti. Bakan 2021 yılında yüzde 5,2 büyüme ile toparlanma beklediklerini ve ekonominin 2022 yılında koronavirüs salgını öncesi durumuna dönmesini beklediklerini söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Almanya ekonomisi 2009 küresel finans krizi sırasında yüzde 5,7 küçülmüştü. Takip eden yıllarda toparlanma ile ekonomi büyümüştü. 2019 yılında resesyon ihtimali konuşlulmaya başlanmış ancak ekonomi yüzde 0,6 büyümüştü. Bu nedenle 2020 büyüme beklentisi yüzde 1,1 olarak belirlenmişti.

İkinci dalga uyarısı

Tahminlerin hükümetin kısıtlamaları kademeli olarak kaldırması senaryosuna göre yapıldığını belirten bakan yetkililerin kısıtlamaları kaldırmak için aceleci davranmaması gerektiğini zira ikinci dalga riskinin artabileceğini ve bunun da yılın ikinci yarısında başlayacak ekonomik toparlanmayı baltalayacağını kaydetti.

Altmaier ekonomik ve sosyal kısıtlamaların adım adım kaldırılması ile ikinci yarıda yavaş bir toparlanmanın başlayabileceğini söyledi.

Hükümet tüketici enflasyonunun 2020'de yüzde 0,5'e inmesini, gelecek yıl ise yüzde 1,5'e tırmanmasını bekliyor. Hane halkı tüketim harcamalarının bu yıl yüzde 7,4 azalmasını beklediklerini kaydeden Altmaier, 2021 yılında yüzde 6,5 artış beklediklerini söyledi.

En fazla etkilenen sektörlerin otel ve restoranlar, tüccarlar ve hizmet sektörü olduğunu belirten bakan kısa çalışma uygulaması ile birçok kişinin işsiz kalmasının engellendiğini belirtti. İşsizliğin bu yıl 2,62 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

İhracatta bu yıl yüzde 11,6 azalma öngören hükümetin 2021 yılında ihracatta yüzde 7,6 toparlanma beklendiğini söyledi.

Vaka sayılarının son 3 haftadır "doğru yöne" ilerlediğini kaydeden bakan bunun bir "uzun mesafe koşusu" olduğunu belirterek şu ana kadar elde edilen başarıların tehlikeye atılmaması gerektiğini söyledi.

Reuters / SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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