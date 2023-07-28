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Alman ekonomisinde durgunluk kaydedildi

1 saat önce

Alman ekonomisi, Nisan- Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte durgunluk yaşadı. Ekonomistler sonraki dönemler için de iyimser değil.

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Bremen'de demir çelik işletmesi
Bremen'de demir çelik işletmesiFotoğraf: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Alman İstatistik Ofisi'nin Cuma günü Wiesbaden'de yayınladığı geçici verilere göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), fiyat, mevsim ve takvim etkisinden arındırıldığında yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre durağan seyretti.

Alman ekonomisi geçen kış mevsiminde iki çeyrekte art arda eksiye düşünce kısa süreli resesyona girmişti. Yüksek enflasyon, özellikle özel hane halklarının harcama isteğini azaltmış, bu durum da ekonomiye olumsuz olarak yansımıştı.

İstatistikçilerin geçici verilerine göre, hane halkı özel tüketim harcamaları, kış ortasından itibaren ikinci çeyrekte istikrar kazandı.

Ancak geçici verileri değerlendiren ekonomistlere göre 2023'ün ikinci yarısı zayıf geçebilir. Zira ekonomistler, Alman ekonomisindeki iyimser gidişatın Temmuz ayında yeniden kötüleştiğine işaret ediyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, Ifo tarafından hazırlanan İklim Endeksi'nin üçüncü kez düştüğüne işaret ederek, bu durumun "Alman ekonomisini karanlığa sürüklediğini" ileri sürdü.

DZ Bank ekonomisti Christoph Swonke ise Alman ekonomisinin, artan faizler ve yüksek enflasyon nedeniyle baskılandığını belirterek, ayrıca yabancı ülkelerden gelen talebin de düşmesinin ekonomik tabloya olumsuz yansımaları olduğuna dikkat çekti.

Ekonomi araştırma enstitüleri ve çok sayıda banka ekonomistinin öngörüsüne göre de Avrupa'nın en büyük ekonomisi yılın tamamında hafif ölçekli küçülecek.

Avrupa'daki resesyon Türkiye'nin ihracatını nasıl etkiler?

Alman Merkez Bankası, ekonomik büyümede yüzde 0,3'lük bir düşüş beklerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) da kısa süre önce yaptığı değerlendirmede Merkez Bankası'nın öngörüsüyle örtüşen yüzde 0,3'lük bir düşüş öngördüğünü duyurdu.

Alman Hükümeti'nden ise henüz bir açıklama gelmezken, Ekonomi Bakanlığı'nın güncel aylık raporunda, mevcut çeyrekte "durgun bir ekonomik gelişme" beklendiğine işaret edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, belirgin bir küresel ekonomik toparlanma belirtisi oluşması, enflasyonda gerileme kaydedilmesi ve toplu sözleşmelerin olumlu sonuçlanması halinde satın alma gücünün artacağına işaret edilerek, bunun da güçlü bir ekonomik canlanmayı beraberinde getirmesinin beklendiğine vurguda bulunuldu.

Devlet borçlarında rekor artış

Öte yandan yüksek maliyetler, enerji kriziyle mücadele ve koronavirüs pandemisi nedeniyle Almanya'nın devlet borçları rekor seviyeye yükseldi.

İstatistik Ofisi'den Cuma günü yapılan açıklamaya göre, 2022 sonunda, Federal Devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar dahil olmak üzere tüm ek bütçeler yaklaşık 2 trilyon 368 milyar euro borçlandı. Bu sayı, 2021 sonuna göre yüzde 2'lik artışa tekabül ediyor. Toplam borç artışı ise 47 milyar 100 milyon euroyu aştı.

Kişi başına düşen borç ise, 244 euro artarak 28 bin 164 euroya ulaştı.

Reuters,DPA,AFP/TY,EC

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