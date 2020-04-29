 Alman ekonomisi yüzde 9,7 küçüldü | EKONOMİ | DW | 25.08.2020

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EKONOMİ

Alman ekonomisi yüzde 9,7 küçüldü

Alman ekonomisi, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 küçüldü. Bu oran, kayıtlara rekor olarak geçse de resmi tahminlerin altında kaldı. Almanya'nın bütçesiyse yılın ilk altı ayında yüzde 3,2 oranında açık verdi.

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Federal İstatistik Dairesi; ihracat, yatırım ve özel tüketim harcamalarının pandemi nedeniyle büyük oranda düştüğü Almanya'da, ekonominin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 küçüldüğünü duyurdu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH verilerine göre, Almanya'da tüketici harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 10,9; yatırımlar yüzde 19,6; ihracat ise yüzde 20,3 azaldı.

Yüzde 9,7'lik daralma, Almanya'da kayıtların tutulmaya başlandığı 1970 yılından beri görülen en büyük düşüşe işaret etti.

Alman ekonomisinde daha önceki büyük daralma, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009'un ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 4,7'lik orandı.

Beklenenden düşük çıktı

Federal İstatistik Dairesi, geçen ay yayımladığı verilerde, Almanya'da gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 oranında daraldığı yönünde tahminde bulunmuştu.

Koronavirüs salgını, Alman ekonomisi üzerinde yılın ilk çeyreğinde de etkilerini göstermişti. Alman ekonomisi ilk çeyrekte (Ocak-Mart) yüzde 2,2 oranında küçülmüştü.

Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarının Mayıs ayında gevşetilmeye başlatıldığını göz önünde bulunduran ekonomistler, bu durumun büyüme verilerine olumlu yansımalarının üçüncü çeyrekte yansımasını bekliyor.

Bütçe yüzde 3,2 açık verdi

Salgın nedeniyle artırılan hükümet harcamalarıysa 2020'nin ilk yarısında yüzde 3,2 oranında bütçe açığına neden oldu.

Federal İstatistik Dairesi, bütçenin ilk altı aylık dönemde, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,2'sine tekabül eden 51,6 milyar euroluk açık verdiğini duyurdu.

Almanya'da geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,7'lik bütçe fazlası kaydedilmişti.

DW,rtr,dpa,AFP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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Almanya ekonomisinde tarihi küçülme

Koronavirüs krizi nedeniyle Almanya ekonomisinde tarihi bir küçülme yaşandı. GSYİH, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 10,1 küçüldü. Önceki yılın aynı dönemine göreyse küçülme yüzde 11,7.  

Almanya ihracatında rekor düşüş

Alman ekonomisinin belkemiği ihracatta koronavirüs önlemleri nedeniyle son 70 yılın en büyük düşüşü kaydedildi. Almanya'nın ihracatı Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 31,1 oranında geriledi.  

Alman ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) yüzde 2,2 oranında küçüldü. Ekonomi Bakanı, KOBİ'lere 25 milyar euroluk ek yardım yapılmasını istedi.  

Alman sanayiciler ekonomide hızlı toparlanma beklemiyor

Federal Alman Sanayicileri Birliği, Alman ekonomisinin salgının etkilerinden toparlanmasının hızlı olmasını beklemiyor. Birlik, Alman devletinin şirketlere ortak olmasını ise endişeyle izlediklerini açıkladı.  

Alman otomotivinde temkinli iyimserlik

Almanya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv, koronavirüs krizi nedeniyle ağır bir durgunluk içine girmişti. Ifo'nun son anketi beklentilerin yeniden olumluya döndüğüne işaret ediyor.  

Almanya’da 5 çocuktan 1’i yoksulluk içinde yaşıyor

Alman ekonomisi uzun yıllardır gelişiyor olsa da ülkede yoksulluk içinde yaşayan çocuk ve gençlerin durumu iyileşmiyor. Koronavirüs pandemisinin bu durumu kötüleştireceği belirtiliyor.  

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