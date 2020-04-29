Alman ekonomisi yüzde 9,7 küçüldü

Federal İstatistik Dairesi; ihracat, yatırım ve özel tüketim harcamalarının pandemi nedeniyle büyük oranda düştüğü Almanya'da, ekonominin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 küçüldüğünü duyurdu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH verilerine göre, Almanya'da tüketici harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 10,9; yatırımlar yüzde 19,6; ihracat ise yüzde 20,3 azaldı.

Yüzde 9,7'lik daralma, Almanya'da kayıtların tutulmaya başlandığı 1970 yılından beri görülen en büyük düşüşe işaret etti.

Alman ekonomisinde daha önceki büyük daralma, küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009'un ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 4,7'lik orandı.

Beklenenden düşük çıktı

Federal İstatistik Dairesi, geçen ay yayımladığı verilerde, Almanya'da gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 oranında daraldığı yönünde tahminde bulunmuştu.

Koronavirüs salgını, Alman ekonomisi üzerinde yılın ilk çeyreğinde de etkilerini göstermişti. Alman ekonomisi ilk çeyrekte (Ocak-Mart) yüzde 2,2 oranında küçülmüştü.

Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarının Mayıs ayında gevşetilmeye başlatıldığını göz önünde bulunduran ekonomistler, bu durumun büyüme verilerine olumlu yansımalarının üçüncü çeyrekte yansımasını bekliyor.

Bütçe yüzde 3,2 açık verdi

Salgın nedeniyle artırılan hükümet harcamalarıysa 2020'nin ilk yarısında yüzde 3,2 oranında bütçe açığına neden oldu.

Federal İstatistik Dairesi, bütçenin ilk altı aylık dönemde, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,2'sine tekabül eden 51,6 milyar euroluk açık verdiğini duyurdu.

Almanya'da geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,7'lik bütçe fazlası kaydedilmişti.

DW,rtr,dpa,AFP/CÖ,HT

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