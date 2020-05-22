Alman ekonomisi ilk çeyrekte daraldı

Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) yüzde 2,2 oranında küçüldü. Ekonomik küçülmeye koronavirüs nedeniyle tüketim harcamalarının ve yatırımların azalması neden oldu.

Federal İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamada "Bu, 2008/2009 finans ve ekonomi krizinden bu yana en büyük ve Almanya’nın birleşmesinden bu yana ikinci büyük geri düşüş oldu" denildi. Ortaya çıkan duruma özel tüketim harcamalarının yüzde 3,2 oranında ve donatım yatırımlarının yüzde 6,9 oranında düşmesinin neden olduğu kaydedildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dış ticaret de kesintiye uğradı. Almanya’dan yapılan ihracat yüzde 3,1 oranında azalırken, Almanya’ya yapılan ithalat da yüzde 1,6 oranında geriledi. Sadece inşaat yatırımlarının yılın ilk çeyreğinde 2019’un sonuna nazaran yüzde 4,1 oranında arttığı kaydedildi. Ancak inşaat branşı da virüs krizine bağlı olarak 2020 yılı için beklentilerini belirgin bir şekilde azalttı.

Almanya’da koronavirüs pandemisinin neden olduğu kısıtlamalar mart ayı ortasında başladığı için yılın ikinci çeyreğinde ekonominin ilk çeyreğe göre daha fazla frenlendiği tahmin ediliyor. Alman hükümeti 2020 yılında Almanya’da savaş sonrası en büyük ekonomik durgunluğun yaşanacağı tahmininde bulunmuştu. Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 6,3 oranında azalacağı tahmin edilmişti.

Güven endeksinde nispi artış

Almanya’da mart ayında yürürlüğe giren koronavirüs tedbirleri ekonomiye ağır darbe indirdi. Mağazalar, oteller ve restoranlar kapandı, fabrikalar üretimi kısmen durdurdu, etkinlikler iptal edildi. Almanya’da ekonomik konjonktürün tespiti açısından en önemli barometre sayılan Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin (ifo) iş dünyası güven endeksi nisan ayında rekor düzeyde bir gerileme tespit etti. Münih merkezli kuruluşun yaklaşık 9 bin firma arasında yaptığı kamuoyu yoklamasının mayıs ayındaki sonuçları ise nisana göre nispeten daha iyi bir görünüm ortaya koydu. Nisan ayında 74,2 puan olarak tespit edilen güven endeksi mayısta 79,2 olarak kaydedildi. İktisatçılar kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte şirket yöneticilerinin daha iyimser hale geldiğini kaydediyor. Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest "İlk gevşetmeler umut pırıltısı yarattı" dedi.

KOBİ’lere 25 milyar euroluk destek planı

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier küçük ve orta boy işletmelere 25 milyar euroluk bir ek yardım yapılması önerisinde bulundu. Alman haber ajansı dpa’nın elde ettiği bilgilere göre plan, haziran ayından itibaren şirketlere geçiş dönemi yardımında bulunulmasını öngörüyor. Plana göre 250’den az çalışanı olan firmalara haziran ile aralık ayları arasında aylık 50 bin euroya kadar yardımda bulunulacak. Amaç koronavirüs krizinden etkilenen küçük ve orta boy işletmelere yılın geri kalanında likidite yardımında bulunarak şirketlerin kapanmamalarının önlenmesi.

Altmaier yardımlara başlamak için hükümetin bir konjonktür programı kararlaştırmasını beklememek gerektiğini söyledi. Maliye Bakanı Olaf Scholz (SPD) ile de istişarelerde bulunduklarını belirten Altmaier (CDU) pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesine karşın çok sayıda şirketin pandemi nedeniyle halen bütünüyle ya da kısmen faaliyetlerini kısıtlamış olduğuna dikkat çekti. "Bazı şirketlerin fazla zamanı kalmadı" diyen Altmaier zamanla yarışıldığını vurgulayarak derhal yardımlara başlanmasını istedi.

dpa, Reuters / EC, TY

©️Deutsche Welle Türkçe