Alman ekonomisi durgunluğu aşamıyor

Alman ekonomisindeki durgunluk, senenin ikinci çeyreğinde de devam etti. İhracatta düşüş yaşanırken inşaat sektörü ciddi bir kriz içinde.

Alman ekonomisi içinde bulunduğu durgunluğu aşamıyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) yılın ikinci çeyreği olan Nisan-Haziran döneminde ilk çeyrekteki seviyeyi aşamadı. Uzmanlar, 2022'nin son çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreğinde kaydedilen küçülmeyi teknik anlamda bir resesyon olarak nitelendirmişti.

Bahar ayları ile beraber genel tüketimin bir nebze artmasıyla GSYİH'nin küçülme trendi durmuş olsa da, süregelen enflasyon baskısı nedeniyle hanehalkının ikinci çeyrekteki tüketimi ilk çeyrek seviyesini geçmedi. Bunun yanı sıra ihracat, yüzde 1,1 azalırken, ithalat istatistiklerinde bir değişiklik yaşanmadı.

Almanya Merkez Bankası, içinde bulunduğumuz senenin üçüncü çeyreğinde de ekonomik durgunluğun devam edeceğinden yola çıkıyor. Pek çok ekonomi uzmanına göre 2023, Almanya'da GSYİH'nin küçüldüğü bir sene olacak. Diğer yandan artan faizlerin de ekonomik durgunluğa yol açan nedenlerden biri olduğu belirtiliyor. Faizlerin yükselmesi ile hem inşaat alanındaki ürün ve hizmetlere, hem de sermaye mallarına talebin düştüğü, kredi taleplerinin de azaldığı vurgulanıyor. Merkez Bankası, özellikle özel emlak kredilerine yönelik taleplerde de, yılın ikinci çeyreğinde düşüş kaydedildiğini bildirdi.

İnşaat sektörü krizde

Felix Pakleppa Fotoğraf: Zentralverband Deutsches Baugewerbe

İstatistik Dairesi, 2023'ün ilk altı ayında Alman inşaat sektöründe de siparişlerin çok azaldığını ve bu sektörün bir kriz içinde bulunduğunu bildirdi. Daire, siparişlerin reel olarak, inşaat fiyatlarındaki artıştan arındırıldığında yüzde 12,8 oranında, nominal olarak da yüzde 2,2 oranında azaldığını duyurdu. Bununla birlikte inşaat sektörünün, senenin ilk yarısında, enflasyona bağlı olarak yüzde 5,5 ciro kaybı yaşadığı aktarıldı.

Konuyu değerlendiren Alman İnşaat Sektörü Merkez Birliği Genel Müdürü Felix Pakleppa, konut yapımına olan talebin düşmeye devam ettiğini ifade ederek, "Bir yıldan bu yana, inşaat ruhsatları ve siparişlerle ilgili rakamların aydan aya çarpıcı şekilde azaldığını görüyoruz" dedi.

Reuters,dpa / ET,TY

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