 Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte hafif büyüdü | EKONOMİ | DW | 24.02.2021

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EKONOMİ

Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte hafif büyüdü

Korona krizine rağmen Alman ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde beklenenden daha fazla büyüdü. 139,6 milyar olarak kaydedilen bütçe açığı da tahminlerden yaklaşık 20 milyar euro daha düşük oldu.

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Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, 2020 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) ikinci dönem kısıtlamalara rağmen, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttığı bildirildi. İstatistikçiler 2020 yılının başında GSYİH'da yüzde 0,1'lik bir artış beklediklerini açıklamışlardı.

2020 yılında Alman ekonomisinin de daha önceki tahminlerin aksine yüzde 5 yerineyüzde 4,9 oranında küçüldüğü bildirildi.

Bütçe açığı tahminlerden az

Federal hükümet, eyaletler, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşları geçen yıl, elde ettikleri gelirlere karşılık  139,6 milyar euro fazla harcama yaptı. İstatistik Dairesi, ilk hesaplamada 158,2 milyar euroluk bir düşüş bekliyordu.

Toplam ekonomik çıktıya göre, bütçe açığı yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. Böylece Almanya, Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinden bu yana kaydettiği ikinci büyük bütçe açığını görmüş oldu. Almanya'da bütçe açığı Doğu Almanya özelleştirme kuruluşu Treuhandanstalt'ın borçlarının devlet bütçesine dahil edildiği 1995'de rekor düzeyde düşüş göstermişti. 

Korona krizi nedeniyle ekonomiyi desteklemek için devreye sokulan milyarlarca euroluk destek paketleri 2020 yılında bütçe açığını artırırken, Katma Değer Vergilerinin (KDV) özel tüketimi artırmak amacıyla 1 Temmuz'dan itibaren altı ay boyunca düşürülmesi de vergi gelirlerinde ciddi oranda düşüşe yol açtı.

Ürün ihracatı ve inşaat yatırımları dördüncü çeyrekte gelişmeyi desteklerken, özel tüketim harcamaları üçüncü çeyreğe göre yüzde 3,3 düştü.

İlkbaharda etkisini hissettiren ilk korona dalgasında Alman ekonomisi tarihi bir düşüş yaşadı. Ancak yaz aylarında kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının da etkisiyle ekonomide iyileşme gözlense de ikinci kez kısıtlamalara gidilmesiyle bu iyileşme zayıfladı.

Ekonomistler 2021'den umutlu

Ekonomistler ve Federal Hükümet, Alman ekonomisinin bu yıl tekrar ivme kazanmasını bekliyor. Bununla birlikte, 7 Mart'a kadar uzatılan kısıtlamalar nedeniyle ilk çeyrekte ekonomik üretimin daralması bekleniyor. 

Federal Hükümet 2021 yılı için yüzde 3'lük bir ekonomik büyüme öngörüyor. Buna karşın hükümetin sonbaharda  2021 yılı için büyüme beklentisi  yüzde 4,4'lük olarak açıklanmıştı.

Ancak ekonomistler, olası bir üçüncü korona dalgasının risklerinin de gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Alman ekonomisine göçmen takviyesi

Koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyla umut olan Biontech'in sahibinin Türk asıllı olması Almanya'da gözleri göçmen kökenlilerin kurduğu şirketlere çevirdi.  

Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 8,2 büyüdü

Salgın nedeniyle ikinci çeyrekte tarihi daralma yaşayan Alman ekonomisi Temmuz ile Eylül arasını kapsayan dönemde yüzde 8,2 büyüdü.  

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