Alman ekonomisi bu yıl da resesyonla karşı karşıya

Alman merkez bankası Bundesbank, 2024 ve 2025 büyüme öngörülerini güçlü şekilde aşağı çekti. 2023'teki yüzde 0,3'lük küçülmenin ardından bu yıl için de ekonominin yüzde 0,2 oranında küçülmesi bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya üst üste ikinci yılda resesyonla karşı karşıya. Alman merkez bankası Bundesbank, 2024 ve 2025 için ekonomik büyüme tahminlerini güçlü bir şekilde aşağı çekti.

Yeni tahminlere göre Alman ekonomisinin 2024'te 0,2 oranında küçülmesi, 2025'te ise büyümenin yüzde 0,2'de kalması öngörülüyor. Haziran ayında açıklanan tahminlerde 2024 için yüzde 0,3 ve 2025 için yüzde 1,1'lik büyüme öngörüsünde bulunulmuştu.

Alman ekonomisi 2023 yılında da yüzde 0,3'lük küçülme yaşamıştı.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel Fotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

"Yapısal sorunlar" vurgusu

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinin sadece zorlu konjonktürel koşullarla değil, aynı zamanda yapısal sorunlarla da boğuştuğunu belirterek yapısal sorunların özellikle de sanayi alanında ihracat ve yatırımlar üzerinde yük oluşturduğunu kaydetti.

Beklentilerin aksine özel tüketimin ekonomide toparlanmaya önayak olmadığını belirten Nagel, istihdam piyasasının ekonomide uzun süredir devam eden durgunluğa tepki verdiğini ve bu durumun özel tüketimi frenlediğini ifade etti. İstihdam güvencesiyle ilgili endişelerin arttığına işaret eden Bundesbank Başkanı "Bu nedenle özel tüketim de Haziran ayındaki beklentilerin çok altında kaldı ve önümüzdeki yıl da tahminen çok az bir artış gösterecek" diye konuştu.

Almanya'da ekonominin canlanması için bel bağlanan özel tüketim beklentilerin altında kaldı. Fotoğraf: picture-alliance/dpa/F.Rumpenhorst

"Dünyada korumacılık en büyük belirsizlik kaynağı"

2026 ve 2027 yılına dair büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edildi. Bundesbank, 2026 için yüzde 0,8'lik ve 2027 için yüzde 0,9'luk büyüme öngördüğünü açıkladı. İhracatın büyümeye mütevazı katkıda bulunacağını ve şirketlerin yeniden genişleme rotasına geri döneceğini öngören Nagel "Şu an tahminlerin önündeki en büyük belirsizlik faktörü, küresel çapta korumacılığın artması olasılığı" dedi.

Bundesbank, 2025 enflasyon beklentisini ise yüzde 0,1'lik hafif bir düşüşle yüzde 2,4 olarak açıkladı. 2026'dan itibaren ise aşamalı olarak Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi için enflasyon hedefi olan yüzde 2'lik orana yeniden ulaşılması bekleniyor. 2026'da yüzde 2,1'lik ve 2027'de yüzde 1,9'luk enflasyon öngörülüyor.

rtr/BK,TY

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