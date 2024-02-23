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EkonomiAlmanya

Alman ekonomisi 2023'ü yüzde 0,3'lük küçülmeyle kapattı

23 Şubat 2024

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'nın, 2023 yılını yüzde 0,3 oranında ekonomik küçülme ile kapattığı bildirildi.

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Siemens'in türbin fabrikasında iki türbin ve bir kişi - (22.06.2017 / Nürnberg)
Fotoğraf: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance

Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Alman ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde 2022'nin aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 küçüldü. Bu, Alman ekonomisinin 2023'ün tamamında yıllık bazda da yüzde 0,3 oranında küçüldüğü anlamına geliyor.

Söz konusu veriler, Destatis'in Ocak ayı sonundaki yüzde 0,3'lük küçülme tahminlerini doğrulamış oldu.

Alman ekonomisi, tüketimde hafif bir artış kaydedilmesine rağmen, özellikle yatırımların azalması nedeniyle yavaşladı.

Federal İstatistik Dairesi verileri, Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttığını, ikinci ve üçüncü çeyreklerde ise sabit kaldığını ortaya koymuştu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya, 2022 yılında yüzde 1,9 büyümüştü.

 

DW,AFP / CÖ,ET

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