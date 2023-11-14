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Alman demir yollarında 20 saatlik uyarı grevi

14 Kasım 2023

Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn çalışanları Alman Makinistler Sendikası'nın çağrısıyla 20 saatlik uyarı grevine gidiyor. Grev, Çarşamba akşamı başlayacak.

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Alman demiryolları trafiği 20 saatliğine duracak. Fotoğraf: Peter Kneffel/picture alliance/dpa

Almanya'da Çarşamba akşamı demiryolları trafiği duracak. Alman Makinistler Sendikası’nın (GDL) çağrısıyla Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn (DB) çalışanları, Çarşamba günü saat 22.00'den Perşembe günü saat 18.00'e kadar 20 saatliğine iş bırakacak.

Sendika, çalışanların aylık maaşlarına 555 euro zam yapılmasının yanı sıra, 3 bin euroya kadar enflasyon telafi ikramiyesi talep ediyor. DB, açılış müzakerelerinde yüzde 11 zam ve 2 bin 850 euroya kadar enflasyon telafi ikramiyesi teklif etmişti.

Vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin 38 saatten 35’e düşürülmesi talebi ise müzakereleri tıkayan noktalardan biri. GDL, bu taleplerinde uzlaşmaya gidebileceklerinin sinyalini vermiş olsa da, DB çalışma saatlerinin düşürülmesinin uygulanabilir olmadığını savunuyor.

DB ile GDL’in temsilcileri geçen Perşembe günü toplu sözleşme müzakerelerine başlamış, birkaç saat süren toplantı sonrası ikinci müzakere turu 16 Kasım için planlanmıştı.

DB İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, grev kararına tepki göstererek, bu kararın tren yolcuları için bir cezalandırma olduğunu belirtti. "Sendikanın anlaşmaları yok sayarak sorumsuzca davrandığını" savunan Seiler, "Bu grev tamamen gereksiz" ifadelerini kullandı.

dpa/ SÖ,TY

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