 Alman Dışişleri Bakanı Maas karantinaya alındı | ALMANYA | DW | 23.09.2020

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ALMANYA

Alman Dışişleri Bakanı Maas karantinaya alındı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kişisel korumasında koronavirüs tespit edilmesi üzerine Ürdün ziyaretini iptal etti. Alman bakan, karantinaya alındı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kişisel korumasında koronavirüs tespit edilmesi üzerine Ürdün'e planladığı resmi ziyareti iptal etti. Alman Dışişleri Bakanlığı, Maas'ın karantinaya alındığını ve bugün yaptırdığı koronavirüs testinde sonucun negatif çıktığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı bakanlık çalışanlarından kaç kişide daha koronavirüs şüphesi bulunduğu ve hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda sağlık makamlarıyla yakın işbirliği yapıldığını açıkladı. Maas'ın karantinada ne kadar kalacağı açıklanmadı.

Görüşme videokonferans aracılığıyla gerçekleşebilir

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Ürdün’de Fransa, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili olarak bir araya gelmesi planlanıyordu. Berlin'den yapılan açıklamada buluşmanın videokonferans yönetimiyle yapılıp yapılamayacağının incelendiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel doktorunda virüs tespit edilmesi üzerine mart ayında karantinaya girmişti. 14 gün boyunca karantinada kalan Merkel'e yapılan üç testin sonucu da negatif çıkmıştı. En son Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle de 24-25 Eylül'de yapılması planlanan Avrupa Birliği zirvesi 1-2 Ekim tarihlerine ertelenmişti.

dpa, Reuters / EC, CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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