 Alman Dışişleri Bakanı: Gerilimin tırmanmasından Hamas sorumlu | ALMANYA | DW | 14.05.2021

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ALMANYA

Alman Dışişleri Bakanı: Gerilimin tırmanmasından Hamas sorumlu

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ortadoğu’da şiddetin tırmanmasından Hamas’ı sorumlu tuttu. Maas, Hamas'ı İsrail'e karşı "roket terörü" uygulamakla suçladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını "roket terörü" olarak tanımladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, Hamas'ı Ortadoğu'daki gerginliği kasıtlı olarak tırmandırmakla suçladı.

Saarbrücker Zeitung'un Cuma baskısına demeç veren Maas, "Eğer İsrail şehirlerine 1000'den fazla roket atılıyorsa, bu zaten özel bir boyuttur "dedi. Maas, "Böyle bir durumda İsrail kendini savunabilmelidir" ifadesini kullandı.

Hamas'ın "zaten gergin olan bir ortamda İsrailliler ve Filistinliler için korkunç sonuçları olacak roket terörünü kasıtlı ve yoğun olarak tırmandırdığını" ifade eden Alman bakan, "Ramazan sona erdikten sonra durumun daha da kötüleşmesinin" önlenmesi gerektiğini vurguladı. Demecinde, "Kritik günlerle karşı karşıyayız" diyen Maas, İsrail ve Filistinlileri yıllar sonra doğrudan müzakere etmek için tekrar aynı masa etrafında toplanmaya çağırdı.

Ortadoğu'da sorunların çözüme kavuşturulmaması nedeniyle "küçük provokasyonların" bölgedeki şiddeti kışkırtmak için yeterli olduğunu kaydeden Maas, "Siyasi bir çözüm olmadığı sürece bu durum sona ermeyecek" uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı siyasi çözüm için "son yıllarda çok az çaba sarf edildiğini de sözlerine ekledi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrail'i hedef alan roket saldırılarını “terör saldırıları” olarak nitelendirmiş ve bu saldırıları en sert şekilde kınadıklarını söylemişti.

Bölgede şiddet artıyor

Pazartesi gecesinden bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e bin 600'den fazla roket saldırısı gerçekleştirildi. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 600 hedefi bombaladı. Artan gerginlik Ortadoğu'nun yeni bir savaşa sürükleneceği yönündeki endişeleri tırmandırıyor. Yerel yetkililere göre, Gazze Şeridi'nde aralarında 28 çocuğun da olduğu en az 109 kişi öldü, 600'den fazla kişi ise yaralandı. İsrail tarafında ise Gazze Şeridi'nden fırlatılan füzeler nedeniyle biri altı yaşında bir çocuk olmak üzere yedi kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

AFP/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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