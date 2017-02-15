Alman CureVac'ın Covid-19 aşısının etkinlik oranı yüzde 47

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac'ın geliştirdiği koronavirüs aşı adayının etkinlik oranı faz 2b/3 sonuçlarında beklenenden düşük çıktı. Tübingen merkezli şirketten yapılan açıklamada yapılan uluslarası araştırmanın analizlerine göre geliştirilen aşı Covid-19'a karşı yüzde 47 etkinlik oranına sahip. CureVac Yönetim Kurulu Başkanı Franz-Werner Haas yaptığı açıklamada, "Bu orana göre aşı öngörülen istatistiki başarı kriterlerini yerine getirmiyor" dedi. Analizlerde aşının "daha güçlü bir sonuç almasının beklendiğini" teslim eden Haas, yapılacak diğer analizlere göre aşının nihai etkinlik oranın değişebileceğini de sözlerine ekledi.

CureVac faz 2b/3 sürecinde Avrupa ve Güney Amerika'dan 10 ülkede 40 bin kişi üzerinde denendi. 132 Covid-19 vakası incelendi. Bunlar içinde 13 farklı virüs varyantı tespit edildi. Buna göre 13 vakadan sadece birinde Sars-CoV-2 adı verilen yeni tip koronavirüs tespit edildi.

CureVac Yönetim kurulu Başkanı Haas, "Araştırmamızı 80 vakaya dair analizler tamamlana kadar sürdürüceğiz" dedi. CureVac'ın aşı adayına dair veriler, aşı onayının verildiği Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) da gönderildi.

CureVac takvimin gerisinde kaldı

Tübingenli şirket Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıda planladığı takvimin gerisinde kaldı. Şirket aşının onay alması için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) bu yılın ikinci çeyreğinde başvurmayı planlıyordu. Aşının, şirketin son testler için yeterince denek bulması zaman aldığı için geciktiği belirtildi.

Spahn: Büyük bir hayal kırıklığı

Alman medyasında yer alan haberlere göre Alman hükümeti hali hazırda yürütülen aşı kampanyalarında CureVac aşısının kullanılması planlamadı. Mannheimer Morgen gazetesi Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın (CDU) eyalet başbakanları ile bir hafta önce yaptığı toplantıda, CureVac aşısıyla ilgili olarak "büyük hayal kırıklığı" ifadesini kullandığını yazdı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

CureVac Mainz'daki Biontech şirketi gibi mRNA aşısı geliştiriyor. CureVac'ın geliştirdiği aşının başarılı olacağı beklentisi hakimdi. Şirketin Nisan ayında yaptığı, EMA'dan aşıya Mayıs ayında onay alınmasının umut edildiği açıklaması bu beklentileri artırmıştı. Alman hükümeti bu yılın ikinci çeyreğindeki aşılamada CureVac aşısının da kullanılmasını planlıyordu.

CureVac daha önce yaptığı açıklamalarda geliştirdiği aşının Biontech-Pfizer ve Moderna aşılarından farklı olarak buzdolaplarında daha düşük derecede muhafaza edileceğini duyurmuştu. Avrupa Birliği 405 milyon doz CureVac sipariş etmişti.

AFP, dpa / HT,EC

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