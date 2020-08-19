 Alman Biontech korona aşısı için üretim ruhsatına başvurmaya hazırlanıyor | DÜNYA | DW | 21.08.2020

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DÜNYA

Alman Biontech korona aşısı için üretim ruhsatına başvurmaya hazırlanıyor

Alman Biontech şirketi, son test aşamasına getirdiği korona aşısı araştırmalarının olumlu sonuçlanması halinde ekimde seri üretime başlamak için müracaat edeceklerini açıkladı.

Biontech

Biontech

Almanya'da Covid-19'a karşı aşı geliştirmek için izin alarak çalışmalarına başlayan biyoteknoloji firması Biontech'ten yapılan açıklamada, son test aşaması sonuçlarının olumlu gelmesi durumunda ekim ayında seri üretime geçmek üzere üretim ruhsatı başvurusunda bulunulacağı duyuruldu.

Açıklamada üretim için ruhsat alınması durumunda, ABD'li şirket ortağı Pfizer ile 2020 yılının sonuna kadar 100 milyon, 2021 yılının sonuna kadar ise bir milyar 300 milyon doz aşı üretilmesinin planlandığı kaydedildi.

Halen deneme aşamasındaki BNT162b2 adı verilen potansiyel aşının ilk safhalarda başarılı sonuçlar verdiği belirtildi. Aşı Temmuz'da da son test aşamasında 30 bin kişi üzerinde denenmeye başladı. Bu aşamadan elde edilecek sonuçlar aşının üretim ruhsatı almasında belirleyici olacak. 

Biontech şirketinin sahibi Dr. Uğur Şahin: "Özellikle BNT162b2 aşısının  güvenlik profili ve daha önce de duyurulan yüksek T hücresi bağışıklığı, kararımızı ve geldiğimiz aşamayı destekliyor" dedi. Şahin, bugüne kadar 11 bin doz aşının denendiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre çok sayıda ülkede halihazırda 169 koronavirüs aşı geliştirme faaliyeti yapılıyor. Bu potansiyel aşıların 30'u insanların üzerinde denenme aşamasında ve 8'i tescillenme kararı için önem teşkil eden son kısım olan üçüncü aşamada bulunuyor.

Rusya Covid-19'a karşı aşı geliştirdiğini ilan eden ilk ülke oldu. Ancak Rusya'da geliştirilen aşının etkisi onaylanmış değil.

Reuters / AI, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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