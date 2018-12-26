 Alman bilim insanlarından ″Barış Akademisyenleri″ için çağrı | TÜRKİYE | DW | 07.01.2019

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TÜRKİYE

Alman bilim insanlarından "Barış Akademisyenleri" için çağrı

Alman bilim insanları, Aralık ayında terör propagandası suçlamasıyla hüküm giyen "Barış Akademisyenleri" için Alman Dışişleri Bakanı'ndan destek istedi.

İstanbul'da Barış İçin Akademisyenler duruşması

İstanbul'da "Barış İçin Akademisyenler" duruşması

Almanya Demokratik Bilim İnsanları Birliği (BdWi), Kürt sorununa barışçı çözüm için bildiri imzalayan ve "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenler için Almanya Dışişleri Bakanı'ndan destek istedi.

BdWi'nin Bakan Heiko Maas'a yazdığı açık mektupta, sadece geçen yıl Aralık ayında sekiz tanınmış akademisyenin 15 ila 30 aylık hapis cezalarına çarptırıldığı hatırlatılarak "Türk hükümetinin eleştirel vatandaşlara yönelik baskı uygulamalarının derin endişe yarattığı" kaydedildi.

Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği eski başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak, Prof. Dr. Ayşe Erzan, Prof. Dr. Özdemir Aktan, Yrd. Doç.Dr. Lütfiye Bozağ, Prof. Dr. Füsun Üstel ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın adlarını sıralayan Birlik, akademisyenlerin Kürt sorununa barışçıl çözüm için yaptıkları çalışmaları nedeniyle hüküm giydiklerini, onlarla birlikte bin yüzü aşkın bilim insanının 2016 Ocak ayındaki bildiriye imza attığını not etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2015 sonunda, kamuoyunda "hendek operasyonları" olarak bilinen, Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli operasyonları ve uygulamaya koyulan sokağa çıkma yasaklarına tepki olarak bini aşkın akademisyen, 2016 yılı Ocak ayında "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bir bildiri imzalamıştı.

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Akademisyenlerden Hayat Bilgisi Okulu

Marburg merkezli BdWi, bildirinin kriminalize edilmesine rağmen akademisyenlerin eleştirel duruşlarını koruduklarını, yargıçların ise bu durumu pişmanlık duyulmadığı gerekçesiyle cezayı ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiğini belirtti.

Demokratik bir devlet yapısında hükümetlerin eylemlerine yönelik eleştirinin bir temel hak olduğuna dikkat çekilen mektupta, "eleştirenlerin cezai takibata uğraması ve mesleki konumlarının kaybıyla tehdit edilmelerinin demokrasi anlayışıyla bağdaşmayacağı, bunun AB üyesi olma hedefi güden Türkiye için de geçerli olduğu" kaydedildi.

Mektupta Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a hitaben, "Alman hükümetinin temel hakların ihlali konusunu Türk hükümetine karşı gündeme getirmesi ve tüm eleştirel bilim insanlarına yönelik cezai önlemlerin derhal durdurulması için çaba göstermesi çağrısı yapıldı.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Akademisyenlerden Hayat Bilgisi Okulu  

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