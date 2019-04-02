Alman basketbolcu Nowitzki'den potaya veda

Avrupa ve Alman basketbolunun simge isimlerinden olan ve kariyerini Amerikan basketbol ligi NBA'de sürdüren Dirk Nowitzki, basketbolu sezon sonunda bırakacağını açıkladı.

Çok sayıda basketbolseverin gelmiş geçmiş en iyi Avrupalı basketbolcu olarak gördüğü Nowitzki'nin açıklaması, Salı günü takımı Dallas Mavericks ile kendi evinde çıktığı son maçın ardından geldi.

21 sezondur basketbol oynayan 40 yaşındaki Nowitzki, daha önce basketbola bir süre daha devam edebileceği sinyalini vermiş olsa da basketbol camiasında Nowitzki'nin emeklilik kararı alması zaten bekleniyordu.

Nowitzki, kararını takımının Phoenix Suns karşısında elde ettiği 120-109'luk galibiyetin ardından teyit etti. Dallas'taki American Airlines Center'da duygusal bir konuşma yapan basketbolcu, "Tahmin edeceğiniz gibi bu benim kendi evimizde oynadığım son maçımdı" dedi.

Nowitzki, "Birlikte inişli çıkışlı unutulmaz bir yolculuk yaşadık ve her zaman yanımda oldunuz. Buna müteşekkirim" diye konuştu. Teksas eyaletindeki Dallas kentinin yeni evi olduğunu ve kentten ayrılmayacağını duyuran oyuncu, "Almanya'yı 20 yılı aşkın süre önce terk ettim ve artık Teksaslıyım" dedi.

Mavericks taraftarları, açıklamanın ardından Nowitzki'ye "Teşekkürler Dirk" tezahüratı yaparak veda etti. Nowitzki uğurlanırken arenada basketbol efsaneleri Larry Bird, Charles Barkley, Scottie Pippen ve Mavericks'li eski Alman oyuncu Detlef Schrempf de vardı.

Nowitzki, takımı Dallas Mavericks'e tarihindeki tek şampiyonluğunu 2011 yılında yaşatmış ve final maçında MVP (En Değerli Oyuncu) seçilmişti. NBA'in en iyi oyuncularını bir araya getiren All-Star maçına toplam 14 kez seçilen Nowitzki, 31 bin 540 sayı ile NBA'de en çok sayı atanlar listesinde altıncı sırada.

AFP,rtr/BÜ,SSB

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