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Altılı masa liderleriFotoğraf: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images
PolitikaTürkiye

Alman basını: Türkiye'de muhalefet kendi kalesine gol attı

3 saat önce

İYİ Parti lideri Akşener'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddeden sert açıklamaları ve altılı masada oluşan büyük çatlak, Alman basınında geniş yankı buldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını onaylayan altılı masaya sert eleştiriler yönelterek CHP'li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu adaylığa çağırması Alman basınında da geniş yankı buldu. Alman medyasında yer alan haber ve yorumlarda, Akşener'in adımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki muhalefeti zayıflatacağı görüşü hakim.

"Erdoğan mutluluktan uçuyor olsa gerek"

Karlsruhe kentinde yayımlanan Badische Neueste Nachrichten gazetesi, Kahramanmaraş depremleri sonrasında yaşanan büyük yıkıma işaret ederek muhalefetteki anlaşmazlıkların Erdoğan'a yarayacağı görüşünü savunuyor:

"Erdoğan mutluluktan uçuyor olsa gerek. 45 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Türkiye tarihinin en kötü deprem felaketinin üstünden daha birkaç hafta geçmişken Erdoğan'ın, muhalefetin inşaatlardaki usulsüzlükler, yolsuzluklar ve diğer çarpıklıkları yerden yere vurmasından ve seçim kampanyasında avlanmaktan korkmasına gerek kalmadı. Birdenbire Erdoğan, depreme hazırlıklarda da deprem sonrası yardımlarda da iflas etmiş bir hükümetin tasfiye memuru konumundan çıktı, rakipleri saç saça baş başa koltuk ve makam kavgası verirken afet bölgesinde yeniden imarı başlatan cumhurbaşkanı konumuna yükseldi."

"Erdoğan'a gökten inen bir hediye"

Berlin'de yayımlanan Tageszeitung gazetesi ise "Muhalefet kendi kalesine gol attı" başlıklı analizinde muhalefetin ortak adayda uzlaşamamasının Erdoğan açısından "gökten inen bir hediye" olduğu değerlendirmesinde bulunuluyor. Yavaş'ın da İmamoğlu'nun da anketlerde Kılıçdaroğlu'ndan çok daha iyi puanlar aldığını belirten gazete, Akşener'in anketlerde zayıf görünen Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "haklı olarak" karşı çıktığı görüşünde. Yorumda, "Muhalefet Mayıs ayında yapılacak seçimlerde şansını sürdürmek istiyorsa acilen uzlaşmaya varmak zorunda. Aksi takdirde 20 yıldır nihayet Erdoğan'dan başka bir Cumhurbaşkanına kavuşmak isteyen milyonlarca Türk'ün umutlarını yerle bir etmiş olacak" ifadelerine yer veriliyor.

"Muhalefetin intiharı"

Tagesspiegel gazetesi de gelişmeleri muhalefet açısından bir "intihar" olarak değerlendiriyor. Erdoğan'a karşı ittifakın yıkıldığı ve Erdoğan'ın seçimlerdeki şansının büyük ölçüde arttığı görüşüne yer verilen yorumda, "Hükümet pek çok Türk'ün gözünde depremler sonrasında iyi bir tablo çizmese de, Erdoğan daha önceki seçimlerde olduğu gibi muhalefet içindeki bölünmelerden yararlanabilir" ifadesine yer veriliyor. İttifak içindeki tek anlaşmazlığın cumhurbaşkanı adayı olmadığını, 20 yıllık AKP iktidarı sonrasında boşalacak koltukların kavgasının da yapıldığını belirten gazete, Akşener'in küçük partilerin yeni hükümette üst düzey pozisyonlara gelmelerine karşı olduğuna işaret ediyor. İYİ Parti'nin yaklaşık yüzde 15 ile altılı masada CHP'den sonra en fazla oy oranına sahip parti olduğuna dikkat çeken gazete şu satırlara yer veriyor:

"Akşener'in partisini yanına almadan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı makamı için pek bir şansı kalmayacaktır. CHP'nin diğer dört müttefikinin toplam oy oranı yüzde 5'i bile geçmiyor. Akşener'in İYİ Partisi dışında bir aktör de, yüzde 12'lik oy potansiyeli ile HDP. Seçimlerde çoğunluk sağlamaya yardımcı olabileceği halde HDP, muhafazakar ve milliyetçi siyasetçilerin istememesi nedeniyle altılı masaya davet edilmemişti. HDP seçimlere kendi adayıyla da gidebilir, ama hakkındaki kapatma davası nedeniyle seçimlere katılıp katılamayacağı belirsizliğini koruyor."

DW/BK,TY

 

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