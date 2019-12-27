 Alman basını: Merkel Ankara yolcusu | ALMANYA | DW | 27.12.2019

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ALMANYA

Alman basını: Merkel Ankara yolcusu

Alman basınına göre mülteci anlaşmasının geleceğinden endişeli olan Almanya Başbakanı Merkel Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da görüşmeyi planlıyor.

Merkel, Türkiye'ye son ziyaretini Ekim 2018'de Suriye Zirvesi kapsamında yapmıştı.

Merkel, Türkiye'ye son ziyaretini Ekim 2018'de Suriye Zirvesi kapsamında yapmıştı.

Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung isimli gazetenin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel Ocak ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edecek.

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Görüşmede mülteci krizi, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin asker göndermeyi planladığı Libya konusunun ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Haberde, Merkel'in Türkiye ile AB arasında 2016 yılında yapılan mülteci anlaşmasının geleceğinden endişe duyduğu öne sürüldü. Merkel'in endişesine neden olarak Türkiye'nin Suriye sınırında ve Yunan adalarında giderek artan mülteci sayısı gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen Pazar günü Suriye'nin İdlib kentinde artan çatışmaların ardından sınıra doğru yoğun bir mülteci akını olduğunu, Türkiye'nin bu yükü tek başına üstlenmeye niyeti olmadığını açıklamıştı.

Almanya hükümeti sözcüsü konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederek Başbakan Angela Merkel'in ziyaretlerini ancak bir hafta öncesinde kamuoyuna duyurduklarını belirtti.

AFP,dpa/GY,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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