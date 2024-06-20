Alman basını: İlkay artık gerçek kaptan

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Almanya'yı Macaristan karşısında 2-0'lık skorla zafere taşıyan oyunculardan Alman Milli Takımı'nın Türkiye kökenli kaptanı İlkay Gündoğan, maçın dün akşam öne çıkan ismi oldu. UEFA gözlemcileri tarafından "maçın oyuncusu" seçilen Gündoğan için Alman gazeteleri "O artık gerçek kaptan" yorumu yaptı.

Stuttgarter Zeitung, İlkay Gündoğan'ın maçtaki performansından sonra kendisine yönelik kuşkuları ortadan kaldırmayı başardığını belirterek "İlkay Gündoğan ve milli antrenörün çağrısı: Ona güvenin! EURO 2024 öncesinde İlkay Gündoğan ve Alman takımındaki rolüne ilişkin pek çok şüphe vardı. İki maçın ardından kaptan tüm eleştirileri haksız çıkardı. Milli takım teknik direktörü övgü dolu sözler söyledi. O artık gerçek kaptan" yorumuna yer verdi.

İlkay Gündoğan Fotoğraf: Joaquim Ferreira/IMAGO/HMB-Media

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'de de Gündoğan'ın performansından şöyle söz edildi:

"Dört golle (üç asist, bir gol) Gündoğan şu anda Avrupa Şampiyonası'nda en iyi golcü olan tek oyuncu. Orta saha oyuncusu (İlkay) daha önce milli formayla Kazakistan (2013), Cebelitarık (2015) ve Estonya'ya (2019) karşı sadece bir gol ve bir asist yapabilmişti."

Rheinpfalz gazetesinde de İlkay Gündoğan'ın maçı kazandıran isim olduğu belirtildi:

"Artık taraftarlar da onu seviyor. İlkay Gündoğan şimdiye kadar uzmanlar tarafından sevildi, taraftarlarca değil. Avrupa Şampiyonası'nda bu durum değişiyor. Macaristan karşısında 'maçın oyuncusu' oldu. Kaptan 2:0'lık galibiyete bir gol ve bir asistle katkıda bulundu ve bu da takımın üst tura (16) yükseldiği anlamına geliyor. Taraftarlar bu performansı onurlandırdı."

Sportschau'daki yorumda ise şöyle denildi:

"İlkay Gündoğan'a başta şüpheyle bakıldı, ama o şimdi gol kralı. İlkay Gündoğan Alman Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalmasında önemli bir rol oynadı.. UEFA'nın Alman Milli Futbol Takımı'nın kaptanını 'maçın oyuncusu' seçme kararı böylece en yüksek merci tarafından da onaylanmış oldu."

Frankfurter Allgemeine ise "Musiala ve Gündogan Macaristan'ı devirdi" başlıklı haberinde "Alman takımı ikinci Avrupa Şampiyonası maçında ikinci galibiyetini aldı: İspanyol basını İlkay Gündogan'ı alkışlarken İngilizler Jamal Musiala'nın Almanya için oynamasından rahatsız" değerlendirmesine yer verdi.

İlkay Gündoğan Fotoğraf: Laci Perenyi/IMAGO

"Kaptan İlkay" başlığını atan Die Zeit'taki yorumda da İlkay Gündoğan'ın değerinin yeni anlaşıldığı görüşüne yer verildi:

"Dünya çapında büyük saygı gören İlkay Gündoğan kendi ülkesinde (Almanya) her zaman zor zamanlar geçirdi. Macaristan karşısında alınan 2:0'lık galibiyetin ardından Almanlar onun klasını anlamaya başladı. Şimdi o, onların gerçek kaptanı."

İlkay Gündoğan kimdir?

İlkay Gündoğan 1990 yılında Gelsenkirchen'e doğdu. Ailesi 1960'lı yıllarda Balıkesir Dursunbay'den Almanya'ya göç etti. Halen FC Barcelona'da top koşturan Gündoğan 2023'ten beri Alman Milli Takımı'nın kaptanlığını üstleniyor. 2012 yılında Borussia Dortmund formasıyla Almanya Şampiyonluğu kupasını kaldırdı. İngiltere'de Manchester City ile beş kez şampiyonluğu ve bir kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı. 2023'te de Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

İlkay Gündoğan ve İtalya Serie A'da Juventus'ta top koşturan Türkiye kökenli bir diğer Alman futbolcu Emre Can, 2019 yılında Türkiye Milli Takımı'nın Arnavutluk'u yendiği karşılaşmanın ardından Cenk Tosun'un Instagram'da paylaştığı asker selamlı gol sevinci fotoğrafını beğenmişti. Gündoğan ve Can, gelen tepkiler üzerine beğenilerini geri çekmiş ve siyasi bir fikir beyan etme niyetinde olmadıklarını ifade etmişlerdi.

DW/TY,HS

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