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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Lüneburger Heide bölgesindeki tatbikat alanında, bir Leopard 2 tankı ile, onun dört kişilik personeli önünde konuşma yapıyor - (17.10.2022)
Arşiv- Almanya Başbakanı Scholz, bir Leopard 2 tankının önünde konuşma yapıyor - (17.10.2022)Fotoğraf: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

"Almanya Ukrayna'ya Leopard sevkiyatını onayladı"

2 saat önce

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının sevkiyatına onay verdiği belirtildi.

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Alman basınında yer alan haberlere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının sevkiyatına onay verdi.

Alman basın ajansı dpa'nın haftalık haber dergisi Spiegel'in online sayfasına dayandırdığı haberinde, en az bir bölüğün kullanımına sunulmak üzere Alman ordusunun envanterinde bulunan Leopard 2 A6 tipi tanklarının Ukrayna'ya sevkiyatına karar verildiği belirtildi.

Bir bölük genel uygulamalar itibarıyla 14 tanktan oluşuyor.

Spiegel ise kaynak göstermediği haberinde, Leopard 2 tanklarının sevkiyatı konusunda "karar verildi" ifadesini kullandı.

dpa'nın Başbakanlık ve Federal Ekonomi Bakanlığına konu ile ilgili yönelttiği sorulara ise henüz yanıt verilmedi.

Alman hükümeti Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları sevk edilmesi talebini ivedilikle değerlendirileceğni açıklamıştı. Alman yapımı Leopard'ların Ukrayna'ya sevkiyatı, anlaşmalara göre üretildiği ülkenin vereceği izne tabi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkesinin sevkiyata hızlı şekilde onay vermesini beklediğini kaydetmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de biraraya gelen Bakan, "Kararın kısa sürede verilmesini bekliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de Ukrayna'ya tank sevkiyatı yapmaya hazır olduğuna dair haberler veriliyor.

 

dpa,Reuters / TY,ET

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