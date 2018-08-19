 Alman bankalarının Türkiye′deki faaliyetlerine ″daha düzenli″ denetim | EKONOMİ | DW | 26.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Alman bankalarının Türkiye'deki faaliyetlerine "daha düzenli" denetim

Alman Federal Finans Hizmetleri Denetim Kurulu'nun (BaFin) Alman bankalarının Türkiye’deki faaliyetlerinin denetimini sıkılaştırdığı bildirildi.

default

Alman Börsen Zeitung gazetesinin haberine göre, Alman Finans Hizmetleri Denetim Kurulu (BaFin) bazı Alman bankalarının Türkiye'deki faaliyetleri üzerindeki denetimini artırdı.

Habere göre, bu bankaların Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili Alman makamlarını "daha düzenli olarak", yani haftada birkaç kez bilgilendirmesi istendi.

Gazete, sayıları çift hanelere ulaşan bu bankaların küçük ve orta ölçekte olduğunu aktardı.

Börsen Zeitung'a göre BaFin, denetim altındaki kurumlardan herhangi birinin tehlikede olmadığı görüşünde. Ancak BaFin'den konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

Symbolfoto BaFin

Avrupa bankalarına yönelik endişe

Türk Lirası'nın (TL) yıl başından bu yana Dolar ve Euro karşısında yaşadığı rekor değer kayıpları ve Türk şirketlerinin yabancı bankalara olan borçları Avrupa bankalarına yönelik risklerle ilgili endişelere yol açmıştı. Alman Merkez Bankası (Bundesbank) verileri, Alman bankalarının Haziran ayında Türkiye'de yaklaşık 21 milyar eurosunun risk altında olabileceğini ortaya koymuştu.

Ancak Alman bankacılık sektörünün önde gelen beş birliğinin çatı örgütü olan Alman Bankacılık Endüstrisi Komitesi (DK), Alman kurumlarının faaliyetlerinin yönetilebilir olduğunu ve TL'deki değer kaybının Alman bankaları için sorun teşkil etmediğini açıkladı. Alman Bankacılık Endüstrisi Komitesi geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, bu faaliyetlerin genellikle kısa vadeli işlerle ilgili olduğunu ve büyük bir bölümünün kredi sigortası altında olduğunu belirtmişti.

DW,rtr/SSB,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kur krizi, bankacılık krizine döner mi?

Dolar kurunun 7 TL’ye yaklaşmasıyla birlikte, Türk şirketlerinin 250 milyar dolarlık borç yüküne ilişkin endişeler zirve yaptı. Türkiye’deki kur krizinin bir bankacılık krizine dönüşmesi ihtimali artıyor. (13.08.2018)  

Almanya’dan "Merkez Bankası’nın bağımsızlığı" mesajı 

Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkabilmesi için sağlam ve sorumlu ekonomik ve mali politikaların büyük önem taşıdığını söyledi, Merkez Bankası bağımsızlığının önemine vurgu yaptı.  (23.08.2018)  

Yalçın: Türkiye için tek çözüm Avrupa desteği

Alman ifo enstitüsünden ekonomist Erdal Yalçın, IMF desteğinin Türkiye için şu an gerçekçi görünmediğini, çözümün Avrupa Merkez Bankasında olduğunu belirtti. Yalçın, krizden çıkış yollarını DW Türkçe'ye anlattı. (21.08.2018)  

Benzer içerik

Deutsche Bundesbank in Frankfurt am Main

Almanya Merkez Bankası'ndan Türkiye açıklaması 19.08.2018

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, Türkiye'deki kur krizinin Alman finans kurumları için "sınırlı bir risk" yaratabileceğini söyledi.

Türkei Währung

Kur krizi, bankacılık krizine döner mi? 13.08.2018

Dolar kurunun 7 TL’ye yaklaşmasıyla birlikte, Türk şirketlerinin 250 milyar dolarlık borç yüküne ilişkin endişeler zirve yaptı. Türkiye’deki kur krizinin bir bankacılık krizine dönüşmesi ihtimali artıyor.

Türkei Geldwechsel in Istanbul

Türkiye’nin mali yardıma ihtiyacı var mı? 24.08.2018

Bir yıl içinde 226 milyar dolar dış borç ödemesi olan Türkiye ayda 19 milyar dolarlık borcu çevirebilecek mi? Dış mali yardım tartışmaları ne kadar gerçekçi? Para nereden ve nasıl bulunacak? Aslı Işık'ın haberi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye’nin mali yardıma ihtiyacı var mı?

Bir yıl içinde 226 milyar dolar dış borç ödemesi olan Türkiye ayda 19 milyar dolarlık borcu çevirebilecek mi? Dış mali yardım tartışmaları ne kadar gerçekçi? Para nereden ve nasıl bulunacak? Aslı Işık'ın haberi. 

FOTO-GALERİ

Fußball 2. Bundesliga Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg (picture-alliance/dpa)

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey

Bu sezon da en büyük şampiyon adayı Bayern Münih. Ancak Bundesliga ile ilgili bilinmesi gereken başka şeyler de var. 