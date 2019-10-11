Alman bakandan Türkiye’ye "ilhak" suçlaması

Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası denetim altında bir güvenli bölge oluşturulması önerisiyle tartışmalara neden olan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Türkiye'yi "ilhak”la suçlaması tepkilere yol açtı.

Alman siyasetinin etkili isimlerinden Hür Demokrat Parti meclis grubunun dış politika sözcüsü Alexander Graf Lambsdorff, Savunma Bakanını yanlış bilgiler yaymakla suçlayarak "Savunma Bakanı böylesine ciddi konularda kamuoyunda yeterince donanımlı olmadığını gösteriyorsa bu çok üzücü” dedi.

Alman kamuoyunda AKK kısaltmasıyla bilinen Kramp-Karrenbauer, dün yaptığı açıklamada "Türkiye gibi NATO müttefikimiz olan bir ülkenin, güvenlik çıkarları meşru olsun olmasın devletler hukukuna aykırı bir şekilde bir bölgeyi ilhak ettiği ve insanların buradan sürüldüğü, bir gerçektir” ifadelerini kullanmıştı.

İlhak, bir başka devletin topraklarına zorla ve kalıcı olarak girilmesi anlamına geliyor. Terörle mücadele gerekçesiyle Suriye topraklarına giren Türkiye ise şimdiye kadar bölgenin kalıcı olarak Türk topraklarına katılacağı yönünde herhangi bir mesaj vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada Barış Pınarı Harekâtını işgal diye nitelendirerek sert bir şekilde eleştiren Batılı ülkeleri uyararak, Türkiye'de bulunan 3,6 milyon Suriyeli mülteciyi Avrupa'ya gönderme tehdidinde bulunmuştu.

Yeşiller partisi meclis grubunun dış politika sözcüsü Omid Nouripour da Savunma Bakanının özellikle de kriz dönemlerinde daha net ve özenli tezler öne sürmesi gerektiğini kaydetti. Nouripour, AKK'nın Alman askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusuna gönderme niyetine atıfta bulunarak, bu önerinin dayandırıldığı hukuki temelin geçerliliği konusunda "yavaş yavaş korku duymaya başladığını” söyledi.

dpa/BK,JD

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