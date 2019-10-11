 Alman bakandan Türkiye’ye ″ilhak″ suçlaması | ALMANYA | DW | 24.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman bakandan Türkiye’ye "ilhak" suçlaması

Suriye’de BM denetiminde güvenli bölge önerisiyle Alman siyasetinde tartışmalara neden olan Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer’in şimdi de Türkiye’yi "ilhak"la suçlaması tepkilere yol açtı.

Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview zu Sicherheitszone in Syrien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası denetim altında bir güvenli bölge oluşturulması önerisiyle tartışmalara neden olan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Türkiye'yi "ilhak”la suçlaması tepkilere yol açtı.

Alman siyasetinin etkili isimlerinden Hür Demokrat Parti meclis grubunun dış politika sözcüsü Alexander Graf Lambsdorff, Savunma Bakanını yanlış bilgiler yaymakla suçlayarak "Savunma Bakanı böylesine ciddi konularda kamuoyunda yeterince donanımlı olmadığını gösteriyorsa bu çok üzücü” dedi.

Alman kamuoyunda AKK kısaltmasıyla bilinen Kramp-Karrenbauer, dün yaptığı açıklamada "Türkiye gibi NATO müttefikimiz olan bir ülkenin, güvenlik çıkarları meşru olsun olmasın devletler hukukuna aykırı bir şekilde bir bölgeyi ilhak ettiği ve insanların buradan sürüldüğü, bir gerçektir” ifadelerini kullanmıştı.

İlhak, bir başka devletin topraklarına zorla ve kalıcı olarak girilmesi anlamına geliyor. Terörle mücadele gerekçesiyle Suriye topraklarına giren Türkiye ise şimdiye kadar bölgenin kalıcı olarak Türk topraklarına katılacağı yönünde herhangi bir mesaj vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada Barış Pınarı Harekâtını işgal diye nitelendirerek sert bir şekilde eleştiren Batılı ülkeleri uyararak, Türkiye'de bulunan 3,6 milyon Suriyeli mülteciyi Avrupa'ya gönderme tehdidinde bulunmuştu.

Yeşiller partisi meclis grubunun dış politika sözcüsü Omid Nouripour da Savunma Bakanının özellikle de kriz dönemlerinde daha net ve özenli tezler öne sürmesi gerektiğini kaydetti. Nouripour, AKK'nın Alman askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusuna gönderme niyetine atıfta bulunarak, bu önerinin dayandırıldığı hukuki temelin geçerliliği konusunda "yavaş yavaş korku duymaya başladığını” söyledi.

dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Maas’dan “güvenilirliğimiz zedeleniyor” çıkışı

Almanya’da Savunma Bakanı’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda uluslararası denetim altında bir güvenli bölge oluşturulması önerisi Alman siyasetini karıştırdı. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı’na sert tepki gösterdi. (23.10.2019)  

Alman hükümetinde görüş birliği yok

Alman hükümeti, Savunma Bakanı’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda uluslararası denetime tabi güvenli bölge oluşturulması önerisi konusunda sessizliğini bozdu. Hükümetten "henüz ortak bir tutum yok" mesajı geldi. (23.10.2019)  

Merkel'den güvenli bölge önerisine destek

Almanya Başbakanı Merkel, Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer’ın Suriye’de "uluslararası güvenli bölge" önerisine destek verdi. Merkel ayrıca Türkiye’nin işgal edilen bölgede kalıcı olmaması gerektiğini söyledi. (22.10.2019)  

Almanya'dan "uluslararası güvenli bölge" çıkışı

Suriye'nin kuzeyinde "Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği" uluslararası bir güvenli bölge oluşturulmasını talep eden Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, söz konusu planı NATO müttefiklerine de önerecek. (21.10.2019)  

Benzer içerik

FC St. Pauli - Cenk Sahin

Alman futbolunda "Barış Pınarı" krizi 11.10.2019

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından FC St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin’in, Türkiye’nin Suriye harekatını desteklemesi büyük tartışma yarattı. Taraftarlar Şahin’in takımdan gönderilmesini talep ediyor.

AfD Proteste Köln Oezlem Alev Demirel

AP üyesi Demirel: Erdoğan’a karşı askeri değil siyasi baskı gerekiyor 22.10.2019

Deutsche Welle’ye konuşan Avrupa Parlamentosu üyesi Özlem Alev Demirel, Almanya Savunma Bakanı’nın güvenli bölge önerisini eleştirdi. Sol Partili Demirel’e göre çözümün askeri değil siyasi ve ekonomik olması gerekiyor.

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan Istanbul

Erdoğan'dan harekâta devam sinyali 22.10.2019

Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye hareket etmeden önce konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin verdiği sözleri tutmaması durumunda "Barış Pınarı Harekâtı"na devam edebileceğinin işaretini verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert

Alman hükümetinde görüş birliği yok

Alman hükümeti, Savunma Bakanı’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda uluslararası denetime tabi güvenli bölge oluşturulması önerisi konusunda sessizliğini bozdu. Hükümetten "henüz ortak bir tutum yok" mesajı geldi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  