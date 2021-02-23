 Alman bakandan Türkiye′ye demokrasi çağrısı | AVRUPA | DW | 09.03.2021

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AVRUPA

Alman bakandan Türkiye'ye demokrasi çağrısı

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüşen Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Roth, Türkiye'ye ifade özgürlüğü ve insan hakları çağrısında bulundu.

Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Michael Roth

Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Michael Roth

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la video-konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdiğini Twitter hesabından duyurdu.

Buldan ve Sancar'la iyi ve yoğun bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Roth, "İfade özgürlüğü ve insan hakları sadece güzel değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk kurallarının da temel unsurlarıdır. Bu Türkiye için de geçerli" mesajını paylaştı.

Roth görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada da görüşmeye Buldan ve Sancar'ın yanı sıra Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca ile HDP Berlin Temsilcisi Leyla İmret'in katıldığı belirtildi. Görüşmede eş genel başkanların "AKP iktidarının başta HDP olmak üzere bütün muhalif kesimlere yönelik yoğun baskısına dikkat çektiği" ifade edilerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş'la ilgili kararının da gündeme geldiği vurgulandı.

Açıklamada, Buldan ve Sancar'ın "Demirtaş kararının uygulanmasının Türkiye'de demokrasi adına bir dönüm noktası olacağını" aktartardığı ve "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısından bu yönde görüş çıkması gerektiğini" ifade ettikleri kaydedildi.

AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Bakanlar Komitesi'nin bugün başlayan ve üç gün sürecek toplantısında Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında verilen hak ihlali kararlarının Türkiye tarafından uygulanmaması da değerlendirilecek. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin dönem başkanlığını Almanya yürütüyor. 

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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