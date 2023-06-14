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Alman Bakandan sığınmacılar için destek çağrısı

2 saat önce

Almanya Kalkınma Bakanı Schulze, en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelere daha fazla yardım eli uzatılması çağrısı yaptı. Bakan, AB’nin ortak iltica politikasında da iyileştirme ihtiyacı olduğunu savundu.

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Sudan'da devam eden çatışmaların, yerinden edilenlerin sayısını daha da artırması bekleniyor. Fotoğraf: Blaise Dariustone/DW

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında yaşanan trajedenin Avrupa’ya yasal kaçış yollarının sağlanmasının önemini ortaya koyduğunu  belirtti. Sığınmacıları taşıyan teknenin batması üzerine en az 78 kişinin hayatını kaybettiği trajediye ilişkin Welt televizyon kanalına konuşan Bakan, bu denli tehlikeli yollar üzerinden Avrupa’ya gelmeye çalışanların oldukça çaresiz durumda olduğuna dikkat çekti.

Bakan, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanlarının hafta başında ana çerçevesini karara bağladığı ortak iltica politikasının da revizyona ihtiyacı olduğunu savundu. İlgili düzenlemede ailelerin ve çocukların durumunun acilen iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Schulze, bu tutumu savunan Berlin’in izolasyon zihniyetindeki diğer Avrupa ülkelerine karşı da mücadele ettiğini belritti. İçişleri Bakanı Nancy Faeser’e desteğini ifade eden Bakan, "Zannediyorum parlamentoyla müzakerelerde de en azından ailelerin ve çocukların durumunu iyileştirme yönünde çaba harcayacağımızı ifade etmeye dahi gerek yok" diye konuştu. 

Schulze, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından açıklanan verilere de değindi. Ukrayna örneğini veren Bakan, BM verileri ışığında sığınmacıların çıkış ülkelerinde de daha fazla yardım ihtiyacının bulunduğunu savundu. Bakan, "Açlıktan, savaştan kaçanlara mümkün mertebe memleketlerinin yakınında kalacak şartları sağlamalıyız. Çünkü çoğunluğu evlerine geri dönmek istiyor" diye konuştu. 

 

Svenja Schulze, Nancy Faeser, Cem Özdemir und Hubertus Heil
Schulze, Berlin'in AB ortak iltica politikasında çocuklar ve aileler için iyileştirme talebinde ısrarcı olacağını ifade etti. Fotoğraf: picture alliance/Geisler-Fotopress

Schulze, bu bağlamda Alman kalkınma politikasının hatırı sayılır bir katkıda bulunabileceğini kaydetti. Sığınmacıların çoğunun yoksul komşu ülkelerde zorlu şartlarda kaldığına dikkat çeken Bakan, Berlin’in en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelere su tedariğinden, tıbbi yardıma, eğitimden istihdama yardım eli uzatabileceğini söyledi. 

En fazla sığınmacı Türkiye’de

UNHCR, dünyada artan çatışmalar, açlık ve iklim değişikliğinin 2022’de rekor sayıda insanın yerinden olmasına sebebiyet verdiğini açıklamıştı. Örgüt verilerine göre, 2022 sonu itibarıyla yerinden olanların sayıları geçen yıla göre 19 milyon 100 bin artarak 108 milyon 400 bine ulaştı. Sudan’da devam eden çatışmaların da etkisini hesaba katarak 2023’te de bu sayıda artış öngören örgüt, yerinden olanların sayısının Mayıs ayı itibarıyla 110 milyonu zorladığı tahmininde bulundu. 

Dünya çapında en fazla sığınmacı 6 milyon 800 binle Suriye çıkışlı olurken, onları 5 milyon 700 bin Ukraynalı ve aynı sayıda Afgan sığınmacı izledi. Bu sığınmacıların yüzde 38'ine yalnızca beş ülkenin ev sahipliği yaptığı belirtildi. Türkiye, 2022’de dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke unvanını korurken, onu İran ve Kolombiya takip etti. Bu ülkelerin ardından gelen Almanya’nın da 2 milyon 100 bin sığınmacıya ev sahipliği yaptığı belirtildi.

AFP,KNA/SÖ,TY


 

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