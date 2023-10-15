Alman Bakan: Hamas destekçilerine karşı adımlar atılacak

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Almanya'daki Hamas destekçilerine karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini belirtti. Faeser "Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal yolları kullanacağız" dedi.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar ikinci haftasına girerken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eş genel başkanı Lars Klingbeil, Almanya'daki Hamas destekçilerine karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini söyledi. Bu önlemler arasında Alman vatandaşı olmayan Hamas destekçilerinin Almanya'dan daha hızlı sınır dışı edilmesi ve "antisemitizm ile terörü destekleyenlerin" vatandaşlığa kabul edilmemesi sayıldı.

İçişleri Bakanı Faeser Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Hamas destekçilerine karşı kararlı adımlar atılacağını söyledi. Faeser "antisemitizm içerikli ve İsrail karşıtı kışkırtmalar ile şiddete karşı sıfır tolerans gösterileceğini" söyledi. Faeser röportajında, "Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal yolları kullanacağız" dedi.

Yahudilere ait kurumların korunması arttırılacak

Almanya'daki Yahudi kurumlarının korunmasının daha da güçlendirileceğini belirten Faeser, Almanya'daki Yahudi ailelerin endişe duymasını "korkunç" olarak nitelendirdi. Faeser en büyük önceliğin Almanya'daki Yahudiler ile Yahudilere ve İsrail'e ait kurumların korunması olduğunu söyledi ve ekledi: "Kesin bir şekilde yanınızdayız! Korunmanız için her şeyi yapacağız!"

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil da Almanya'daki Hamas destekçilerine dair açıklamalarda bulundu. Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Vatandaşlığa alınmamalı"

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ise Alman Funke medya grubuna verdiği demeçte, yabancı Hamas destekçilerinin Almanya'dan sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade etti. Klingbeil "Alman sokaklarında Hamas'ı kutlayan bir kişi Alman vatandaşlığına sahip değilse Almanya'dan sınır dışı edilmelidir" dedi.

Klingbeil yabancı uyruklu kişilerin Alman vatandaşlığına alınmasıyla ilgili olarak ise "Değerlerimizi paylaşmayan, antisemitizmi ve terörü destekleyenlere Alman pasaportunun verilmesi engellenecektir. Bunu herkes bilmeli" diye konuştu. SPD lideri "antisemitizmi yayan ya da radikal İslamcı Hamas'ı destekleyenlere karşı tutarlı bir şekilde harekete geçeceklerini" belirtti ve "anayasal devletin sunduğu tüm önlemleri" kullanacaklarını söyledi.

"Müslümanlar ile Hamas aynı seviyede tutulmamalı"

"Toplumumuzda Hamas'ın barbar terörünü kınadığımıza dair demokratik bir uzlaşı olmalı" diyen Klingbeil, Almanya'daki tüm Müslüman derneklerden de bunu beklediğini aktardı. Klingbeil Almanya'daki tüm Arapların ya da Müslümanların Hamas ile aynı seviyede tutulmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu. Klingbeil, genel bir yargı "ülkemizdeki çeşitliliğin hakkını vermeyecektir" diye konuştu.

Almanya'nın Filistin bölgelerine verdiği destekle ilgili olarak da konuşan Klingbeil, "Terörist olan Filistinliler değil, terörist olan Hamas'tır" dedi ve birçok Filistinliyi "Hamas terörünün kurbanı" olarak nitelendirdi.

Hamas, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Birleşik Krallık, Almanya ve birkaç ülke tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor.

DW / DÇÜ, EC

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