Alman Bakan: Dünya için daha fazla para harcamalıydık

Almanya Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Almanya'nın 2025 yılında uluslararası projelere geçen yıllara göre daha düşük bir bütçe ayrılmasından ötürü koalisyon hükümetine serzenişte bulundu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Schulze, Pazar günü Ippen.Medien isimli yayın kuruluşuna verdiği mülakatta, hükümetin 2025 yılı için hazırladığı bütçe tasarısında kalkınmaya ayrılan meblağnın, Berlin'in uluslararası hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığını öne sürdü.

Schulze, "Sahra Çölü'nün güneyindeki ülkeleri düşündüğümde, buralara aslında çok daha fazla bütçe ayırmamız gerektiğini biliyorum. Ama yine de mevcut meblağ ile faaliyetlerimizi sürdürmeyi başaracağız" diye konuştu.

"İnsanlar yoksulluktan teröre bel bağlıyor"

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin geçen hafta üzerinde uzlaştığı tasarı, özellikle dış ve iç güvenliğe yapılan harcamaların gelecek yıl artırılmasını öngörüyor. Öte yandan 2025 bütçesi kapsamında paraların neredeyse tamamının Almanya içerisinde yürütülen projelerde kullanılması planlanıyor.

Bu bağlamda açıklamalarda bulunan Schulze, "Diğer ülkelerin kalkınması, bizim güvenliğimizle doğrudan ilintili" ifadelerini kullandı. Bütçe ile Almanya'da refah ve güvenliğin korunacak olmasını da olumlu gördüğünü vurgulayan Schulze, "Ülkemiz ve ekonomimiz küresel bir ağın parçası. Dolayısıyla bu iyi harcanmış bir paradır. Bizim kalkınma projelerimize bütçenin yüzde 2 ila 3'ü harcanacak. Bununla uluslararası düzlemde yoksullukla mücadele edeceğiz" dedi.

Dünya genelindeki en büyük terörizm sorununun bu bölgelerde mevcut olduğuna da dikkat çeken Schulze, "Bu ülkelerde insanlar aşırı dindar olduklarından değil, gelire ihtiyaç duyduklarından terör gruplarına bel bağlıyor. Dolayısıyla çözüm istihdam ve eğitimden geçiyor. Bu da daha fazla kalkınma politikasına ihtiyaç olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

KNA / BÜ,ET

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