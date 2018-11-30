Alman Büyükelçiliği’nden "10 bin işçi alınacak" haberine ilişkin açıklama

OBM isimli firmanın Türkiye'den Almanya'ya işçi götüreceği yönünde Türk basınında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yapan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Alman hükümetinin OBM İnsan Kaynakları şirketiyle Türk işgücü alımı konusunda herhangi bir anlaşma içinde olmadığını belirtti.

Açıklamada ayrıca Berlin'in Türkiye hükümetiyle de medyada yer alan haberlerde ileri sürülen meslek gruplarında işçi alımı konusunda herhangi bir özel program üzerinde anlaşması bulunmadığı kaydedildi.

Alman iş dünyasının belli bazı branşlarda kalifiye meslek eğitimine sahip iş gücüne ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, mevcut olanaklarla ilgili olarak Federal Hükümet'in "Make-it-in-Germany" adlı portalı üzerinden bilgi alınabileceği ifade edildi.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada Almanya'ya giriş vizesi ve çalışma izni başvurusu konusunda mevcut düzenlemelerin değişmeden sürmekte olduğu kaydedildi.

Söz konusu açıklama Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Facebook sayfasından paylaşıldı.

Türk basınında çıkan haberlerde OBM İnsan Kaynakları şirketinin 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götüreceği ileri sürülmüştü.

DW/EC,DÇÜ

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