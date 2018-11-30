 Alman Büyükelçiliği’nden ″10 bin işçi alınacak″ haberine ilişkin açıklama | ALMANYA | DW | 30.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Alman Büyükelçiliği’nden "10 bin işçi alınacak" haberine ilişkin açıklama

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, OBM insan kaynakları şirketinin Almanya’ya 10 bin işçi göndereceği yönünde basında yer alan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada böyle bir anlaşmanın olmadığı ifade edildi.

default

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği

OBM isimli firmanın Türkiye'den Almanya'ya işçi götüreceği yönünde Türk basınında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yapan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Alman hükümetinin OBM İnsan Kaynakları şirketiyle Türk işgücü alımı konusunda herhangi bir anlaşma içinde olmadığını belirtti.

Açıklamada ayrıca Berlin'in Türkiye hükümetiyle de medyada yer alan haberlerde ileri sürülen meslek gruplarında işçi alımı konusunda herhangi bir özel program üzerinde anlaşması bulunmadığı kaydedildi.

Alman iş dünyasının belli bazı branşlarda kalifiye meslek eğitimine sahip iş gücüne ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, mevcut olanaklarla ilgili olarak Federal Hükümet'in "Make-it-in-Germany" adlı portalı üzerinden bilgi alınabileceği ifade edildi.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada Almanya'ya giriş vizesi ve çalışma izni başvurusu konusunda mevcut düzenlemelerin değişmeden sürmekte olduğu kaydedildi.

Söz konusu açıklama Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Facebook sayfasından paylaşıldı.

Türk basınında çıkan haberlerde OBM İnsan Kaynakları şirketinin 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götüreceği ileri sürülmüştü.

DW/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanyalı Türklerden 816 milyon euroluk havale

Almanya'da yaşayan yabancı çalışanlar geçen yıl ülkelerine 4,6 milyar euro gönderdi. Türkiye'ye yapılan özel havalelerde ise cüzi düşüş kaydedildi. (05.09.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Misafir işçilerin yazar çocukları  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Stellvertretender AKP-Vorsitzender Cevdet Yilmaz (picture alliance/AA/Y. Aras)

Yılmaz: Almanya ile ekonomik işbirliği artacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya ile ekonomik işbirliğinin artmasını ve bunun savunma sanayini de kapsamasını umduklarını dile getirdi. Yılmaz, Alman hükümetinin seyahat uyarısını ise eleştirdi. 

FOTO-GALERİ

Rom, Trevi Brunnen (picture-alliance)

2018'de manşet olan seyahatler

2018'de dünya genelinde 1 milyar 200 milyon kişi seyahate çıktı. Hatta bazıları bu seyahatler nedeniyle manşetlere de taşındı. Kimi güldüren, kimi düşündüren bu haberleri sizler için derledik. 