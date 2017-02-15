Alman Büyükelçi: Türkiye herhangi bir ortak değil, özel ülke

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olarak 2020'in ikinci yarısında Türkiye ile AB arasında pozitif gündeme dönülmesinde büyük rol oynayan Almanya; Doğu Akdeniz'den Kıbrıs'a, mülteci sorunundan NATO'yla ilişkilere kadar uzanan geniş yelpazede Türkiye ile iş birliğini genişletmeye çalışıyor.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schultz, Türkiye ile Almanya'nın özellikle Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO gibi çok taraflı platformlarda son derece önemli ortaklar olduğunu belirtirken "AB ile Türkiye arasında daha derin stratejik iş birliği görmek istiyoruz. Türkiye, AB'nin herhangi bir ortağı değildir. Özel bir ülkedir" diye konuştu.

Yangınlar için "geçmiş olsun" mesajı

Ankara'da diplomasi muhabirleriyle bir araya gelen Büyükelçi Schultz, ikili ve uluslararası ilişkiler konularında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki orman yangınlarının yarattığı kayıplardan ötürü duyduğu üzüntüyü dile getiren Schultz, tüm Türk halkına "geçmiş olsun ve başsağlığı" dileklerini iletti.

Almanya'da da son 30 yılın en şiddetli sel felaketinin yaşandığını anımsatan Büyükelçi Schultz, "Sel nedeniyle 180'den fazla insanımızı kaybettik. Binlerce kişi evini kaybetti. Biz bu felaketin sonuçlarıyla uğraşırken, kendini orman yangını felaketinin içinde bulan Türk halkını anlıyor ve herkesin iyi olmasını diliyoruz" dedi.

"Siyasi temaslar devam edecek"

Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin karşılıklı güvene dayalı olduğuna vurgu yapan Schultz, Başbakan Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düzenli görüş alışverişinde bulunmalarının ilişkileri sürekli ileri noktaya taşıdığı mesajı verdi. Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimleri ve Merkel'in aday olmama kararını hatırlatan Schultz, "Seçim sonucunu bilmiyoruz ama Başbakan Merkel'in ve kabinemizin yerine kim gelirse gelsin Türkiye-Almanya arasındaki siyasi bağlar ve temaslar devam edecek" dedi.

Schultz, iki ülkenin Covid-19 etkisi altında bile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmeyi başardıklarını söyledi. Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl 37 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Pozitif gündeme devam

Alman Büyükelçi; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, üst düzey diyalog ve göç konularında AB'nin Türkiye ile daha derin iş birliği hedefine ulaşması için çaba harcadıklarını anlattı. AB ve Türkiye'nin "pozitif gündem" yakalama konusundaki tutumlarını bütünüyle destekledikleri mesajı veren Schultz, AB'nin Türkiye'den Doğu Akdeniz, temel haklar ve hukukun üstünlüğü konularında temel beklentileri olmasının doğal karşılanmasını istedi.

Schultz, "Bizim için endişe kaynağı olmaya devam eden Kıbrıs'ta da daha fazla ilerleme görmek istiyoruz. Maraş'la ilgili son gelişmeler, Avrupa liderlerini ve Avrupa ülkelerini oldukça endişelendirdi" derken, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çözülmesinden yana oldukları mesajı verdi.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin katkısı

Almanya'daki Türklerin ülkenin ekonomik başarısına büyük katkı sunduklarını anlatan Büyükelçi Schultz, Covid-19 aşısını üreten doktorlar Uğur Şahin ile Özlem Türeci'yi örnek vererek "Bu en bilindik örnek. Almanya'da her alanda katkı sunan çok sayıda başarılı Türk kökenli yönetmen, oyuncu, doktor, girişimci ve bilim insanı var" diye konuştu.

Hilal Köylü / Ankara

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