 Alman Anayasa Mahkemesi’nden kritik tahvil alım kararı | ALMANYA | DW | 05.05.2020

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ALMANYA

Alman Anayasa Mahkemesi’nden kritik tahvil alım kararı

Alman Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası (AMB) teşvik programının gerekli olduğunu kanıtlamadığı sürece Alman Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını 3 ay içinde durdurmasına hükmetti.

Duruşmada sosyal mesafe kurallarına uyuldu

Duruşmada sosyal mesafe kurallarına uyuldu

Karlsruhe merkezli Alman Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası (AMB) programla izlediği para politikası hedefinin "orantısız" olmadığını anlaşılır bir şekilde ortaya koyamazsa, 2015 yılında başlayan teşvik programı kapsamında Alman Merkez Bankası'nın tahvil alımını sonlandırmasına hükmetti.

Mahkemenin kararı euro bölgesini ekonomik krizlerden kurtaran AMB'nin 2 trilyon euro tutarında tahvil alım programı PSPP'ye darbe indirdi. AMB'nin kararı görüşmek üzere bu akşam bir telekonferans düzenleyeceği bildirildi.

Akademisyenler itiraz etmişti

Programa muhafazakar Alman akademi çevrelerinden bankanın yetkisini aştığı ve hükümetleri finanse etmeyi yasaklayan  AB anlaşmasını ihlal ettiği yönünde itiraz gelmişti.

Mahkeme „AMB Yönetim Konseyi PSPP programı ile varılması amaçlanan hedeflerin ekonomik ve mali para politikasının etkilerine orantısız olmadığını yeni bir kararda ortaya koymazsa, Alman Merkez Bankası‘nın, en fazla 3 ay sürecek bir geçiş süreci sonrasında, söz konusu uygulamaya katılması ve kararları uygulaması yasaklanmıştır" dedi. 

Hakimler muhtemelen uzun vadede ve diğer euro bölgesi kurumlarıyla koordineli şekilde Bundesbank'ın şimdiye kadar aldığı tahvilleri satması gerektiğini ekledi. Bundesbank'ın elinde Nisan sonu itibarıyla PSPP kapsamında satın aldığı 533,9 milyar euro değerinde tahvil bulunuyor.

Euro değer kaybetti

Karar AMB'nin  koronavirüs nedeniyle zor durumda olan ekonomiyi canlandırmak için hazırlanan 750 milyar euroluk yardım paketini kapsamıyor.

Ancak mahkemenin hükmü AMB'nin tahvil alımları nedeniyle rahatlayan finansal piyasalarda tekrar endişe yarattı. Piyasalar mahkeme kararını AMB'nin ekonomileri desteklemek için piyasalara müdehalesini sorguladığı için yakında takip ediyordu. Karar sonrası euro değer kaybetti.

Reuters, AP, AFP / SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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Almanya Anayasa Mahkemesi geçen yıl merkez bankasının tahvil alım programının Avrupa Adalet Divanı tarafından incelenmesine hükmetmişti. Ancak AMB, programı her halükarda hayata geçirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. (13.01.2015)  

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