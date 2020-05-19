 Alman Anayasa Mahkemesi’nden devletin tarafsızlığına vurgu | ALMANYA | DW | 09.06.2020

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ALMANYA

Alman Anayasa Mahkemesi’nden devletin tarafsızlığına vurgu

Almanya Anayasa Mahkemesi Federal İçişleri Bakanı Seehofer’in sağ popülist AfD’ye karşı eleştirilerinin bakanlık internet sitesinde yer almasının AfD’nin haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Alman Anayasa Mahkemesi İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile ilgili eleştirilerinin bakanlığın internet sitesinde yer almasının devletin tarafsızlığını ve siyasi rekabette eşitlik ilkesini ihlal ettiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi yargıçları Seehofer'in AfD'yi "devlete zarar verici" olarak tanımlaması konusunda ise Seehofer’e bir eleştiri getirmedi. Alman Anayasa Mahkemesi ikinci senatosu kendisi ile yapılan bir söyleşide Seehofer tarafından yapılan açıklamalara anayasal olarak itiraz edilmeyeceğini belirtti. Ancak mahkeme, Federal İçişleri Bakanının söz konususu siyasi parti ile ilgili görüşlerini  bakanlığın web sitesinde yayınlayamayacağını belirtti.

Mahkeme Başkanı Andreas Voßkuhle "Federal hükümetin halkla ilişkiler faaliyetinin kabul edilebilirliği siyasi rekabet içerisinde olunan tek tek birey ya da partilere karşı etki etme çabası başladığında sona erer" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Andreas Voßkuhle

Mahkeme Başkanı Andreas Voßkuhle

Mahkeme Başkanı ayrıca, hükümet üyelerinin görevleri dışında siyasi fikir çatışmasına girebileceğini , aksi halde hükümet eden partiden olan siyasetçilerin dezavantajlı konuma düşebileceklerini belirtti. Ancak mahkeme başkanı hükümet etme görevi ile bağdaşan kaynaklara başvurulmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Seehofer ne demişti?

Seehofer Eylül 2018'de yapılan ve bakanlığın web sitesinde de geçici olarak yayınlanan bir söyleşide AfD'yi eleştirmiş, "Binlerce kez demokrat olduklarını söyleseler de bu devlete karşılar" ifadelerini kullanmıştı. Seehofer Federal Meclis'te Almanya Cumhurbaşkanına yönelik olarak AfD'nin "direk saldırıda" bulunduklarına şahit olduğunu belirtmiş ve "Bu, devletimiz için çok tehlikeli. Federal Meclis‘te arkama yaslanıp Cumhurbaşkanının pazar meydanındaki gibi yerden yere vurulmasını izleyemem. Bu devlete zarar verici" demişti.

AfD bunun üzerine Seehofer'in bakan olarak tarafsız olma görevini ve bütün partilerin eşit fırsata sahip olması hakkını ihlal ettiği gerekçesi ile Karlsruhe'deki yüksek mahkemeye başvurmuştu.

Bakanlığın kararla ilgili açıklaması

İçişleri Bakanlığı müsteşarı Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Günter Krings yaptığı açıklamada mahkemenin bakanların siyasi görüş çatışmasına girebileceği tarafına dikkat çekti. Krings mahkemenin siyasetçilerin bunu yaparken "el freninin çekili olmaması" konusunu netleştirmesinin "çok değerli" olduğunu kaydetti. Bakanlığın bu tür değerlendirmelerin web sitesinde yayınlanamayacağını kabul ettiği ve gelecekte yayınlanacak içeriklerin daha yakından inceleneceği aktarıldı.

AfD: Siyasi hijyene katkı

AfD lideri Jörg Meuthen ise kararı "Almanya'da siyasi hijyene yapılmış önemli bir katkı" olarak değerlendirdi. Meuthen Anayasa Mahkemesi'nin Federal İçişleri Bakanlığının "muhalefeti karalamak için" devlet imkanlarını kullanmayacağına hükmettiğini belirtti. AfD meclis grup başkanı Alice Weidel ise Seehofer'i istifaya çağırdı. Weidel "Anayasayı ihlal eden bir içişleri bakanı hem kabine hem de bütün ülke için utanç verici" ifadelerini kullandı.

AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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