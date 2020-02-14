 Alman şirketlerine yönetim kurulunda kadın yönetici kotası geliyor | ALMANYA | DW | 17.02.2020

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ALMANYA

Alman şirketlerine yönetim kurulunda kadın yönetici kotası geliyor

Federal Aile Bakanı Franziska Giffey yakında her büyük Alman şirketinin yönetim kurulunda en az bir kadın yöneticinin yer almasının zorunlu olacağını açıkladı.

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Almanya'da yapılan araştırmalar ülkede büyük şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın sayısının gelişmiş ülkelere kıyasla hâlâ düşük olduğunu ortaya koyarken, Federal Aile Bakanlığı konu ile ilgili girişimde bulundu.

Federal Aile Bakanı Franziska Giffey yakında her büyük Alman şirketinin yönetim kurulunda en az bir kadın yönetici olmasının zorunlu hale geleceğini açıkladı. Giffey zorunlu kadın yönetim kurulu üyesi kotasının bu yılın sonuna kadar getirileceğini kaydetti.

Bakan Giffey söz konusu kotanın 2 binden fazla çalışanı ve en az dört yönetim kurulu üyesi olan borsaya kote şirketler için geçerli olacağını söyledi. Giffey bu şirketlerin yüzde 70'inin yönetim kurulunda halen kadın üye istemediği eleştirisinde bulunarak, "Bu şekilde devam edemez" şeklinde konuştu.

Yasa tasarısının başbakanlıkta olduğunu kaydeden Aile Bakanı, "Bu yıl başarmayı istiyoruz" dedi. Ancak çok desteğe ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (DIW) Kadın Yönetici Barometresi yönetim kurullarında kadın üye sayısının geçen yıla göre kısmen arttığını ortaya koydu. Ancak aradaki uçurum halen varlığını koruyor. DIW'nin araştırmasına göre 2019 yılında en yüksek ciroya sahip 200 şirketteki 907 yönetim kurulu üyesinin sadece 97'si kadın üyelerden oluşuyor.

AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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