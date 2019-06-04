Alman şirketlerinde ciro hız kesti

Yapılan bir araştırma, Almanya'nın önde gelen şirketlerinin ciro ve kâr artışında dünyanın büyük şirketleri ile karşılaştırıldığında alt sıralarda yer aldığını ortaya koydu. Stuttgart merkezli EY Danışmanlık Şirketi'nin araştırmasına göre, borsada işlem gören yüksek cirolu bin şirketin sadece 44'ünü Alman şirketleri oluşturuyor. Bu şirketlerin cirosunda 2018'de bir önceki yıla göre ortalama yüzde 1,2 oranında artış kaydedildi. Faiz ve vergi öncesi kârın ise yüzde 10 azaldığı tespit edildi.

EY Danışmanlık Şirketi'nin araştırmasına göre, geçen yıl en fazla ciroyu yapan bin şirketten 299'u ABD'de, 146'sı Japonya'da, 79'u ise Çin'de faaliyet gösteriyor.

Araştırmaya göre, geçen yıl Amerikan şirketleri cirolarını yüzde 10,5 oranında artırdı. Asya'da faaliyet gösteren şirketlerin cirolarında ise yüzde 10,1 artış kaydedildi. Avrupa'daki şirketlerin cirolarındaki artışın ise yüzde 7,7 olduğu tespit edildi.

Elektronik ve yazılım devleri başı çekiyor

En yüksek kârı elde şirketler arasında yaklaşık 60 milyar euro ile iPhone üreticisi Apple birinci sırada yer alıyor. Güney Koreli elektronik devi Samsung ise 45 milyar euro kâr ile ikinci sırada bulunuyor. Samsung'u yaklaşık 30 milyar euroluk kâr ile ABD'li yazılım şirketi Microsoft takip ediyor.

Avrupa'dan geçen yıl en yüksek kârı elde eden şirket, petrol alanında faaliyet gösteren Royal Dutch Shell oldu. Yaklaşık 27 milyar euro kâr eden şirket, dünya sıralamasında da dördüncü sırada yer aldı.

Alman şirketleri içinde en yüksek kârı elde eden Volkswagen ise 14 milyar euro ile dünya sıralamasında 25'inci sıraya yerleşti.

EY Danışmanlık Şirketi'nin analizine göre, Avrupa'daki şirketlerin çoğunun dijitalleşmeye kaynak ayırmaları ve dünya konjonktüründeki gelişmeler yıllık cirolarına yansıdı. ABD ile ticarette yaşanan anlaşmazlıkların Almanya'nın ihracatını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekilerek, özellikle otomotiv sektöründe yaşanan sorunlar da ciro ve kârdaki düşüşe neden olarak gösterildi.

AFP,dpa/JD,ET

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