Alman şirketlerin kadın yönetici kotalarında hedef sorunu

Almanya'da 2 bini aşkın şirket, yönetim kurullarındaki kadın oranı için yıllık hedef açıklamak zorunda. Ancak şirketlerin önemli bir bölümü bu yükümlülüğü yerine getirmiyor.

Yasal zorunluluğa rağmen Almanya'daki 2 binden fazla şirketin üçte birinden fazlası, yönetim kurullarındaki kadın oranı için belirlemeleri gereken yıllık hedefleri deklare etmiyor.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve Federal Hükümet tarafından yayımlanan raporda, toplam 2 bin 109 şirket mercek altına alındı. Söz konusu şirketler; kamu sektöründen, özel sektörden ve çoğunluk hissesi Federal hükümete ait şirketlerden oluşuyor.

Federal Hükümet tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yönetim kademelerindeki kadın oranına ilişkin raporda özel sektörden veya çoğunluk hissesi Federal hükümete ait ya da hükümet iştirakli toplam 2 bin 109 kamu şirketi mercek altına alındı.

Rapora göre, 2015'ten beri yasal olarak yükümlü olmalarına rağmen bu şirketlerin yalnızca yüzde 62,1'i en son analiz edilen 2021 mali yılında yönetim kurullarındaki kadın oranına ilişkin belirledikleri hedefleri açıkladı.

Hedeflerini açıklayan şirketlerin yüzde 53'ü ise yönetim kurullarındaki kadın oranı için sıfır hedef belirlediklerini aktardı. Bu da ilgili şirketlerin yönetim kurullarında hiçbir kadına yer vermek istemedikleri anlamına geliyor.

Bakandan yaptırım uyarısı

Yeşiller partili Aile Bakanı Lisa Paus şirketlerin yükümlülüklerine rağmen açıklama yapmamalarını yaptırım mekanizmalarının işletilmemesine bağladı. Şirketlere yasal gerekliliklerin uygulanmasında daha fazla tutarlılık göstermeleri çağrısında bulunan Paus, "Bu tür suçların yaptırıma tabi tutulabileceği oldukça açık. Bunlar cezalarla sonuçlanır" dedi.

Bakan ilgili kurumlarla yaptırımların uygulanması konusunu görüştüğünü belirterek "Genel olarak yönetim pozisyonlarında daha fazla nitelikli kadına ihtiyaç var" diye konuştu.

2021 ve kısmen 2022 yılına ilişkin verilerin yer aldığı rapora göre, şirketlerin hedef beyan etme konusundaki yetersizliğine karşın incelenen şirketlerin yönetim kademelerindeki kadın oranı 2015 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttı. Özel sektördeki şirketlerde kadın denetim kurulu üyelerinin oranı 2015 ile 2021 yılları arasında yedi puandan fazla artarak yüzde 26'ya yükseldi.

Rapora göre, denetim kurulları için kadınlara yönelik sabit kota koyan 104 şirkette ilgili görevlerdeki kadın yönetici oranı yüzde 10'u aşan bir büyüme gösterdi. Böylece söz konusu şirketlerin denetim kurullarındaki kadın oranı 2021 yılında yüzde 35,7'ye ulaşarak zorunlu kota olan yüzde 30'un üzerine çıktı.

dpa/TY, CÖ

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