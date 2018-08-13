 Alman şirketler Merkel-Putin görüşmesinden umutlu | ALMANYA | DW | 16.08.2018

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ALMANYA

Alman şirketler Merkel-Putin görüşmesinden umutlu

Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren Alman şirketleri, Merkel-Putin görüşmesini yeni ekonomik projeler açısından olumlu bir işaret olarak kabul ediyor. İkilinin ana gündem maddesi: Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi.

Russland Sotschi - Vladimir Putin und Angela Merkel (Reuters/S. Karpukhin)

Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren Alman özel sektörü, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumartesi günü bir araya gelecek olmalarını, Doğu Avrupa ekonomisi açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriyor. Her ne kadar ikili ilişkilerin Doğu Ukrayna'da bir barış süreciyle normalleşeceği düşünülse de, görüşme yeni projeler açısından fırsat olarak görülüyor.

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Alman özel sektörünün Doğu Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Wolfgang Büchele konuya dair yaptığı açıklamada, Almanya ile Rusya arasındaki mübadelelerin yoğunluğunun geçen aylarda artmaya başladığını belirtti. Bunun sevindirici gelişmeler olduğunu ifade eden Büchele, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ise Ukrayna'nın doğusundaki barış süreciyle mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.

Artık Rus tarafından daha fazla öneri ve olumlu işaretler gelmesini umduğunu söyleyen Alman sanayici, "Bu, Avrupa-Rusya ilişkilerinde yeni ve olumlu bir dönem başlatabilir" değerlendirmesini yaptı.

Ancak tarafların birbirleriyle konuşarak sorunları çözebileceğini ve yeni projeler geliştirebileceğine dikkat çeken Büchele, Rusya'nın doğalgazın Ukrayna üzerinden geçmesine hazır olmasının ve bu yönde yapıcı pazarlıklar yürütmesinin önemini vurguladı.

Almanya, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine rağmen Ukrayna'nın doğalgaz transit geçiş hattı olması bakımından önemini korumasını istiyor. Baltık Denizi altından döşenecek boru hattı, farklı ülkelere gerek duyulmadan Rusya doğalgazının Almanya'ya taşınmasını sağlayacak.

Merkel ile Putin'in gündemi Kuzey Akımı 2

Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya lideri Putin, Cumartesi günü Berlin'de görüşecek. Kremlin'den yapılan açıklamada ikilinin ana gündem maddesinin Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi olacağı belirtildi. Boru hattına yönelik iki ülke arasındaki tartışmalara değinen Kremlin, Merkel hükümetinin, Ukrayna'nın doğalgaz için transit ülke kalmaya devam etmesine önem verdiğini hatırlattı.

Merkel ile Putin'in aynı zamanda enerji politikaları, Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeleri de görüşecekleri bilgisi verildi. Merkel ile Putin tüm uluslararası krizlere karşın belirli dönemlerde ikili görüşmeler yaptılar. İkili son olarak 18 Mayıs'ta Soçi'de bir araya gelmişlerdi.

DW,dpa,Reuters,AFP /GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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