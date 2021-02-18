 Alman üniversitesinden Boğaziçi′ne ağır eleştiriler | ALMANYA | DW | 10.03.2021

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ALMANYA

Alman üniversitesinden Boğaziçi'ne ağır eleştiriler

Boğaziçi'nin Almanya'daki partneri Carl von Ossietzky Üniversitesi, baskı ortamı nedeniyle işbirliğinin durma noktasına geldiğini belirterek akademik özgürlüklerin yeniden tesis edilmesi çağrısı yaptı.

Boğaziçi Üniversitesinde rektör atamasına tepki gösteren akademisyenler

Boğaziçi Üniversitesinde rektör atamasına tepki gösteren akademisyenler

Boğaziçi Üniversitesi'nin Almanya'daki partneri Carl von Ossietzky Üniversitesi,  Boğaziçi yönetimine ağır suçlamalarda bulundu.

Oldenberg kentindeki üniversitenin Senatosu, Boğaziçi'nde eleştirel öğrenci ve akademisyenlere yönelik büyük bir baskı ve gözdağı ortamı bulunduğunu belirterek "Üniversitemiz ile yıllardır Erasmus programı çerçevesinde partner olarak bağlantılı bulunan Boğaziçi Üniversitesindeki mevcut uygulamalara yönelik haberler bizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir" denildi.

"Korku ortamı"

Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler ve öğretim görevlilerinin kampüste gerekçesiz bir şekilde polisiye ve cezai önlemlerle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, korku ortamında ifade özgürlüğü ve eleştirel seslerin bastırıldığı kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesinde Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına karşı protestolara polis müdahale etmişti.

Boğaziçi Üniversitesinde Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına karşı protestolara polis müdahale etmişti.

Carl von Ossietzky Üniversite Senatosu, "Partner üniversitemizde akademik özgürlük çok güçlü bir şekilde tehdit edilmekte, yürürlükten kaldırılmaktadır. Özgür bilimsel faaliyetler bu şekilde temel koşulundan mahrum bırakılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Erasmus programı durma noktasında"

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan son olayların "Türkiye'deki üniversitelerde son yıllarda tanık olunan baskıcı uygulamaların yeni bir zirve noktasını oluşturduğunu" kaydeden Senato, bu durumun Erasmus programına da yansıdığını, öğrenci ve akdemisyen değişim programlarının durma noktasına geldiğini belirtti.

Senato açıklamasında Türkiye'deki resmi kurumlar Boğaziçi Üniversitesinde akademik özgürlüğün yeniden tesis edilmesi ve güçlendirilmesi için gereken her şeyi yapmaya çağrıldı. Açıklamada, "Üniversiteler ifade özgürlüğü, eleştiri ve fikir alışverişi ortamlarıdır. Bilim ancak bu şekilde mümkündür" denildi.

epd/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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