Alman özel sektöründen milyarlık bağış

Alman şirketlerinin hayır çalışmalarını konu alan kamuoyu araştırmasına göre sektör her yıl en az 9,5 milyar euroluk bağışta bulunuyor. Bertelsmann Vakfı özel sektörün tahmin edildiğinden daha fazla sosyal angajman gösterdiğini ve öncelikle büyük şirketlerin düzenli olarak para ve ayni yardımda bulunduğunu açıkladı. Alman özel sektörünün sosyal faaliyetleriyle ilgili son araştırma 2012 yılında yapılmıştı.

Anket sonuçlarına göre her beş Alman şirketinden dördü nakdi yardımda bulunuyor. Özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların neredeyse yarısı da sosyal angajmanını düzenli olarak sürdürüyor. Vakfın açıklamasında araştırmada ortaya çıkan rakamın tahminlerin bir milyar euro üzerinde olduğu ve Almanya'daki özel bağış toplamını da geçtiği belirtildi.

En kapsamlı araştırma

Alman özel sektörü para dışında mal ya da hizmet yardımı da yapıyor. Bertelsmann Vakfı'nın verilerine göre Alman işletmelerinin yüzde 26'sı sosyal faaliyetlerde bulunabilmeleri için elemanlarına ücretli izin veriyor. Şirketlerin yüzde 34'ü ise düzenli olarak toplum yararına gıda maddesi ve mobilya gibi ayni yardımlar yapıyor.

Almanya'da faaliyet gösteren şirketlerin sosyal angajmanıyla ilgili kapsamlı kamuoyu araştırması 2017 yılının eylül ayında başlayarak, 2018 yılının ocak ayı sonuna kadar sürdü. 120 bin şirkete gönderilen soruların yer aldığı anket formlarından 7 bin 370'i değerlendirmeye alındı.

DW, epd/AG, HT

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