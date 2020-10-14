 Aliyev′den Ermenistan′a gözdağı: Tamamını geri alırız | DÜNYA | DW | 15.10.2020

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DÜNYA

Aliyev'den Ermenistan'a gözdağı: Tamamını geri alırız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmediği takdirde Azeri ordusunun Dağlık Karabağ'ın tamamını geri alacağını söyledi. Türkiye ise Terter'e yönelik saldırıyı kınadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, şu an Dağlık Karabağ'daki beş büyük bölgeden ikisinde Azeri ordusunun kontrolü ele geçirdiğini ve Ermenistan işgal ettiği yerlerden belli bir zaman diliminde çekilmeyi kabul etmezse Dağlık Karabağ'ın tamamını geri alacaklarını söyledi.

Erivan'ın olumsuz tavrını sürdürmesi durumunda bu doğrultuda ilerleyeceklerini belirten Aliyev, Ermenistan'ın "kurtarılan toprakları yeniden ele geçirme girişimlerine" de son vermesi gerektiğini ifade etti.

Azeri lider, Rusya'nın Dağlık Karabağ'a askeri gözlemciler yerleştirilmesi teklifiyle ilgili olarak da, böyle bir adımın, çatışmaların sonuna doğru tartışılabileceğini ve Azerbaycan'ın onayını gerektirdiğini söyledi.

Aliyev, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise Azerbaycan ordusunun altı köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev'in yardımcısı Hikmet Haciyev de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın top ateşinde Azerbaycan'ın Terter bölgesindeki bir cenaze törenine katılan üç Azeri sivilin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını duyurdu.

Türkiye'den kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bu olayın ardından yayımladığı açıklamada, "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınadığını" bildirdi.

Açıklamada, "Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam etmektedir. İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" denildi.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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